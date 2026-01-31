Por mucho que nos guste ser padres, quizá sea buena idea detenernos un momento y reflexionar sobre cómo hablamos el lenguaje de una cultura de la vida

Nuestras palabras tienen poder. La forma en que hablamos de algo, incluso de manera informal, influye en cómo nosotros y los demás lo percibimos. Una forma de construir una cultura de la vida —una cultura en la que los niños sean acogidos como una bendición de Dios y que se oponga a la cultura del descarte sobre la que nos advirtió el Papa Francisco— es hablar de manera que se valore a los niños, a los ancianos, a los vulnerables y al matrimonio y la familia en sí.

Aquí hay cinco frases que te ayudarán a construir una cultura de la vida entre tus amigos y familiares. Inspirándonos en el libro Los hijos de Hannah: las mujeres que desafían silenciosamente la escasez de nacimientos, de Catherine Pakaluk, por inspirar algunas de estas ideas.

1 Los bebés son una bendición

Anna Zhukkova | Shutterstock

Como católicos, creemos que los niños son una gran bendición de Dios. Pero, ¿nuestras palabras reflejan lo que sentimos al respecto? Cuando nos enteramos de que alguien está esperando un bebé, solemos decir: "¡Dios los ha bendecido con un bebé!".

Cuando hablemos con nuestros hijos, asegurémonos de que sepan que los consideramos una bendición: "Estoy muy agradecido de que Dios te haya dado a mí. Gracias, Dios, por darme el regalo de este niño". Mostremos alegría y gratitud, para que nuestros hijos sepan que "tú eres mi bendición" y que todos los niños también son una bendición.

2 ¿Cómo podemos hacer que funcione?

La mayoría de las mujeres terminan teniendo menos hijos de los que desean, a menudo porque no se sienten seguras de poder compaginar sus objetivos profesionales con tener un bebé. Tener hijos y una carrera profesional puede no ser fácil, pero es posible.

Así que tal vez podamos plantearnos esta pregunta: ¿cómo podemos hacer posible que las mujeres sean madres y alcancen sus sueños profesionales, si eso es lo que desean? ¿Cómo podemos hacer que funcione personalmente para nuestras propias familias?

No todas las mujeres terminan siguiendo una carrera profesional, ya que algunas quieren ser madres a tiempo completo. Pero para aquellas que también quieren utilizar su talento en el mundo laboral, hagamos todo lo posible por apoyarlas, buscando formas creativas de compaginar ambas cosas.

3 Gracias por jugar con el bebé. Le has hecho muy feliz

Aunque no tengamos bebés en casa, podemos animar a nuestros hijos a valorar y aprender a cuidar de los más pequeños. Cuando disfrutan pasando tiempo con niños pequeños, aprenden a apreciar lo maravillosos que son. Busquemos oportunidades para que nuestros hijos desarrollen sus habilidades para cuidar a los demás.

4 ¿Por qué no casarse?

Krakenimages.com | Shutterstock

Esta es una visión más amplia de la "cultura de la vida", pero marca la diferencia. La idea es que el matrimonio es algo positivo y que bendecirá a la pareja con las gracias sacramentales, en lugar de permanecer en la convivencia. Si la relación es sana y fuerte, ¿por qué esperar años y años para casarse?

Por supuesto, no todo el mundo debe casarse joven y tener hijos joven, eso es evidente. Pero ya la mayoría de las voces de nuestra cultura animan a los jóvenes a retrasar cada vez más el matrimonio. Quizás sea hora de considerar un camino diferente. ¿Y si viéramos el matrimonio como una piedra angular en lugar de como la culminación? ¿Y si construyéramos nuestra vida y nuestra familia juntos como pareja joven, en lugar de esperar hasta mucho más tarde?

En la misma línea, ¿por qué esperar para tener hijos? Es más fácil tener hijos cuando se es joven, fuerte y sano que más adelante en la vida, no solo para satisfacer sus necesidades, sino también para concebirlos. Y cuando se tienen hijos antes, se dispone de más años para disfrutarlos como adultos y conocer a los futuros nietos.

5 Los niños valen toda la alegría