Nuevos rumores sobre el lugar de residencia elegido por León XIV

apostolic-palace-the-official-residence-of-the-pope-in-vatican-city

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 30/01/26
Aunque la Santa Sede no ha omitido comentarios sobre esta información que ya circula en Internet, existen rumores de que el Papa León XIV podría mudarse pronto al Palacio Apostólico, pero no al apartamento papal

El Papa León XIV podría mudarse pronto al Palacio Apostólico del Vaticano, pero no al tradicional apartamento papal en el tercer piso, según La Repubblica en su edición del 30 de enero de 2026. Si bien se han observado renovaciones en las últimas semanas en el apartamento, el diario italiano sugiere que el pontífice ha optado por residir en el piso superior, en el ático, un espacio utilizado como alojamiento para el servicio durante un siglo.

Tags:
papa leon xivsanta sede
