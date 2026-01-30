Nuevos rumores sobre el lugar de residencia elegido por León XIV

El Papa León XIV podría mudarse pronto al Palacio Apostólico del Vaticano, pero no al tradicional apartamento papal en el tercer piso, según La Repubblica en su edición del 30 de enero de 2026. Si bien se han observado renovaciones en las últimas semanas en el apartamento, el diario italiano sugiere que el pontífice ha optado por residir en el piso superior, en el ático, un espacio utilizado como alojamiento para el servicio durante un siglo.

Aunque la Santa Sede no ha omitido comentarios sobre esta información que ya circula en Internet, existen rumores de que el Papa León XIV podría mudarse pronto al Palacio Apostólico, pero no al apartamento papal

Al ser contactada por I.MEDIA , la Oficina de Prensa de la Santa Sede no desmintió la información, pero confirmó que la oficina del Papa se encuentra efectivamente en el histórico apartamento de sus predecesores.

Desde su elección, León XIV ha conservado su antigua residencia en el Palacio del Santo Oficio. Oficialmente, el 267.º pontífice se trasladaría al apartamento del Palacio Apostólico —abandonado durante el pontificado de Francisco— tras una extensa renovación. Este apartamento ha sido reestructurado en los últimos meses debido a fugas de agua, cableado eléctrico obsoleto y la implementación de medidas de seguridad.

Según La Repubblica, el ex misionero en Perú hizo sin embargo una elección "original": la de instalarse no bajo los techos dorados de esta suite papal de diez habitaciones, sino en "una planta independiente, apenas visible desde el exterior, salvo pequeñas ventanas que emergen por encima de las cornisas".

En este ático, reconvertido en 1939 en una serie de pequeños apartamentos para los secretarios y monjas al servicio de los papas, León XIV cuenta, según el periódico, con una pequeña capilla, una cocina y un gimnasio bastante amplio. El artículo proporciona numerosos detalles sobre las habitaciones: sencillas, predominantemente blancas y amuebladas solo con lo esencial, de diseño estándar.

El jefe de la Iglesia católica también pudo disfrutar de un pequeño claustro, una terraza donde en tiempos de Juan Pablo II se instaló una reproducción de la gruta de Lourdes y una piscina.

La respuesta de la Santa Sede: el cargo del Papa sigue siendo el mismo

Contactada por I.MEDIA , la Oficina de Prensa de la Santa Sede respondió el viernes al mediodía que el Papa "tiene la intención de utilizar como vivienda los espacios que estaban disponibles para sus predecesores, para él y sus colaboradores más cercanos". Sin desmentir la información del periódico, la declaración parece sugerir que el pontífice podría ocupar ambas plantas.

El Vaticano, sin embargo, indica que la oficina que utiliza el Papa, "donde las renovaciones han finalizado" y donde León XIV "ya ha reanudado sus actividades diurnas", es la del tradicional apartamento papal en el tercer piso. Es desde esta ventana, con vistas a la Plaza de San Pedro, desde donde el Obispo de Roma reza el Ángelus todos los domingos con los fieles.

Si la información de La Repubblica resulta correcta, la habitación del Papa ya no estaría ubicada en la esquina del Palacio Apostólico, y su ventana ya no daría a la Plaza de San Pedro. El resplandor de la plaza al atardecer —un símbolo particularmente poderoso durante el pontificado de Juan Pablo II— ya no sería visible para los romanos que la apreciaban.

¿Se mudará pronto?

Ya habían circulado varios rumores sobre la futura residencia de León XIV. La prensa italiana informó que se rodearía de una pequeña comunidad de frailes agustinos, antes de que el propio Papa lo desmintiera, afirmando que simplemente viviría con sus dos secretarios privados, los sacerdotes Edgard Iván Rimaycuna y Marco Billeri. El jueves, El Confidencial indicó que monjas externas se encargarían de la casa, sin residir en el lugar.