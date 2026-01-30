El presidente de la Conferencia Episcopal de EE. UU. convoca a Horas Santas por la Paz en el país

Los sacerdotes y obispos de todo Estados Unidos deberían ofrecer una "Hora Santa por la Paz" en un futuro cercano como una forma de promover la sanación de la sociedad, dijo el miércoles 28 de enero el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB).
"Hoy en día, muchas personas se sienten impotentes ante la violencia, la injusticia y el malestar social. A quienes se sienten así, quiero decirles claramente: su fidelidad importa. Sus oraciones importan. Sus actos de amor y sus obras de justicia importan", dijo el arzobispo Coakley de Oklahoma City, Oklahoma.
Los católicos y otras personas de buena voluntad se sirven unos a otros y trabajan por la paz y la justicia, algo por lo que el arzobispo Coakley dijo que estaba "profundamente agradecido".
"Ya sea alimentar al hambriento, acoger al extranjero, cuidar al enfermo, acompañar al solitario, visitar al preso o esforzarse diariamente por amar al prójimo, ninguna obra de misericordia ni acto de justicia es desperdiciado a los ojos de Dios", afirmó.
Si bien "las leyes adecuadas deben respetarse", estas obras de misericordia, junto con las reuniones pacíficas y el cuidado de los demás, "son signos de esperanza y construyen la paz con más seguridad que la ira o la desesperación", dijo.
El arzobispo Coakley citó los recientes asesinatos de dos personas en Minneapolis a manos de agentes de inmigración, así como el asesinato de un hombre detenido en Texas, como "solo algunos de los trágicos ejemplos de la violencia que representa las fallas de nuestra sociedad en el respeto a la dignidad de cada vida humana".
"Lamentamos esta pérdida de vidas y deploramos la indiferencia y la injusticia que representa. El clima actual de miedo y polarización, que prospera cuando se ignora la dignidad humana, no cumple con el modelo establecido por Cristo en el Evangelio", afirmó.
Los católicos de todo el mundo deberían participar
Como una forma de promover la sanación, el Arzobispo Coakley "invita a mis hermanos obispos y sacerdotes de todo Estados Unidos a ofrecer una Hora Santa por la Paz en los próximos días".
La "Hora Santa por la Paz" es una publicación de la USCCB que incluye lecturas de Santiago, el Salmo 122 y Juan. Se recita la Letanía de la Paz.
"Oremos por la reconciliación donde hay división, por la justicia donde se violan los derechos fundamentales y por el consuelo para todos los que se sienten abrumados por el miedo o la pérdida —dijo—. Animo a los católicos de todo el mundo a participar, ya sea en parroquias, capillas o ante el Señor presente en la quietud de sus corazones, para la sanación de nuestra nación y nuestras comunidades".
El arzobispo Coakley expresó su esperanza de que estas Horas Santas sean "un momento de renovación para nuestros corazones y para nuestra nación".
"Confiando nuestros temores y esperanzas al Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que nos haga instrumentos de su paz y testigos de la dignidad inherente a cada persona", afirmó.
Oremos juntos, confiados en que Dios escucha el grito de su pueblo y permanece cerca de todos los que lo buscan.
Reza con el texto de la Letanía de la Paz
R. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
El Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Nm 6:26
R. Señor, concédenos la paz.
Que el Señor bendiga a su pueblo con la paz. Sal 29:11
R.
Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela. Sal 34:15
R.
Escucharé la palabra de Dios; seguramente el Señor proclamará la paz. Sal 85:9
R.
El amor y la verdad se encontrarán; la justicia y la paz se besarán. Sal 85:11
R.
Demasiado tiempo viví entre los que odiaban la paz. Sal 120:6
R.
Cuando hablaba de paz, ellos estaban a favor de la guerra. Sal 120:7
R.
Por la familia y los amigos digo: "Que la paz sea contigo". Sal 122:8
R.
Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar; un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Ecl 3:8
R.
Señor, tú nos das la paz, porque eres tú quien ha realizado todo lo que hemos hecho. Is 26:12
R.
La justicia traerá paz; el derecho producirá calma y seguridad. Is 32:17
R.
De Belén vendrá uno cuyos orígenes son de antaño, él será la paz. Cf. Mi 5:1,4
R.
Gloria a Dios en las alturas y paz a su pueblo en la tierra. Lc 2:14
R.
El Señor dice: «En cualquier casa que entréis, decid primero: “Paz a esta casa”». Lc 10:5
R.
El Señor dice: «La paz os dejo, mi paz os doy». Jn 14:27
R.
El Señor dice: «No os la doy como el mundo la da. No dejéis que vuestro corazón se turbe ni tenga miedo». Jn 14:27
R.
El Señor dice: «Os he dicho estas cosas para que en mí encontréis paz». Jn 16:33
R.
Y Jesús dijo a sus discípulos: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío». Jn 20:21
R.
El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gál 5:22-23
R.
Que la paz de Cristo gobierne sus corazones, la paz a la que fueron llamados en un solo cuerpo. Col 3:15
R.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
R. Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
R. Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
R. Concédenos la paz