El presidente de la Conferencia Episcopal de EE. UU. convoca a Horas Santas por la Paz en el país

Reza con el texto de la Letanía de la Paz

Señor, ten piedad.



R. Señor, ten piedad.





Cristo, ten piedad.



R. Cristo, ten piedad.





Señor, ten piedad.



R. Señor, ten piedad.





El Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Nm 6:26



R. Señor, concédenos la paz.





Que el Señor bendiga a su pueblo con la paz. Sal 29:11



R.



Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela. Sal 34:15



R.



Escucharé la palabra de Dios; seguramente el Señor proclamará la paz. Sal 85:9



R.



El amor y la verdad se encontrarán; la justicia y la paz se besarán. Sal 85:11



R.



Demasiado tiempo viví entre los que odiaban la paz. Sal 120:6



R.



Cuando hablaba de paz, ellos estaban a favor de la guerra. Sal 120:7



R.



Por la familia y los amigos digo: "Que la paz sea contigo". Sal 122:8



R.



Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar; un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Ecl 3:8



R.



Señor, tú nos das la paz, porque eres tú quien ha realizado todo lo que hemos hecho. Is 26:12



R.



La justicia traerá paz; el derecho producirá calma y seguridad. Is 32:17



R.



De Belén vendrá uno cuyos orígenes son de antaño, él será la paz. Cf. Mi 5:1,4



R.



Gloria a Dios en las alturas y paz a su pueblo en la tierra. Lc 2:14



R.



El Señor dice: «En cualquier casa que entréis, decid primero: “Paz a esta casa”». Lc 10:5



R.



El Señor dice: «La paz os dejo, mi paz os doy». Jn 14:27



R.



El Señor dice: «No os la doy como el mundo la da. No dejéis que vuestro corazón se turbe ni tenga miedo». Jn 14:27



R.



El Señor dice: «Os he dicho estas cosas para que en mí encontréis paz». Jn 16:33



R.

Y Jesús dijo a sus discípulos: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío». Jn 20:21



R.



El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gál 5:22-23



R.



Que la paz de Cristo gobierne sus corazones, la paz a la que fueron llamados en un solo cuerpo. Col 3:15



R.



Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.



R. Ten piedad de nosotros.



Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.



R. Ten piedad de nosotros.



Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.



R. Concédenos la paz