Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

“El Perú ocupa un lugar especial en mi corazón”, declaró León XIV a los obispos peruanos

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-mass-st-peter's-basilica-jubilee-of-priests-vatican

ALBERTO PIZZOLI | AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 30/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Papa León XIV se reunió con los cerca de cincuenta obispos peruanos que se encuentran en Roma para su visita ad limina. En uno de sus discursos, aseguró que Perú es una nación muy especial para él

"El Perú ocupa un lugar especial en mi corazón", aseguró León XIV a los obispos peruanos en su visita ad limina a Roma el 30 de enero de 2026. El Papa, quien fue misionero y obispo en Perú, los animó a "fructificar el legado" recibido de los santos misioneros y a imitar a los apóstoles.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
obispopapa leon xiv
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día