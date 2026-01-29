(VIDEO) ¿Qué es una Eparquía y cómo funciona en la Iglesia católica?

Aunque la mayoría de los católicos están familiarizados con las diócesis, existe otra forma de organización territorial dentro de la Iglesia: la Eparquía. Este término, poco conocido en Occidente, es clave para comprender la estructura de las Iglesias católicas orientales, que conservan tradiciones propias y una historia milenaria en plena comunión con el Papa.
La Eparquía es el equivalente oriental de una diócesis y forma parte esencial de la organización de las Iglesias católicas orientales en comunión con Roma