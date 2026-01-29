Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Qué es una Eparquía y cómo funciona en la Iglesia católica?

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 29/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La Eparquía es el equivalente oriental de una diócesis y forma parte esencial de la organización de las Iglesias católicas orientales en comunión con Roma

Aunque la mayoría de los católicos están familiarizados con las diócesis, existe otra forma de organización territorial dentro de la Iglesia: la Eparquía. Este término, poco conocido en Occidente, es clave para comprender la estructura de las Iglesias católicas orientales, que conservan tradiciones propias y una historia milenaria en plena comunión con el Papa.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
ecumenismoiglesia catolicaoriente cristianovideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día