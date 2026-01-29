(VIDEO) ¿Qué es una Eparquía y cómo funciona en la Iglesia católica?

La Eparquía es el equivalente oriental de una diócesis y forma parte esencial de la organización de las Iglesias católicas orientales en comunión con Roma

Aunque la mayoría de los católicos están familiarizados con las diócesis, existe otra forma de organización territorial dentro de la Iglesia: la Eparquía. Este término, poco conocido en Occidente, es clave para comprender la estructura de las Iglesias católicas orientales, que conservan tradiciones propias y una historia milenaria en plena comunión con el Papa.