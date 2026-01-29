San Pedro Nolasco fundó la Orden de la Merced en 1218 para rescatar a cristianos cautivos; hoy trabajan con personas que sufren otros cautiverios en su vida

San Pedro Nolasco era conocido por tener como virtud más destacada el amor al prójimo. Se decía que la gente ya lo sabía cuando era solo un bebé. La historia de su vida cuenta que, mientras estaba en su cuna, un enjambre de abejas se posó sobre él y formó un panal en su mano derecha. Nunca sufrió ningún daño.

Un santo acaudalado

Pedro Nolasco nació en Castelnaudary (situada en el sur de Francia) en 1189. Sus padres, que eran acomodados, murieron cuando él era muy joven. Le dejaron a Pedro una importante herencia y, dado que era la época en la que la herejía albigense se estaba extendiendo por toda Francia, Pedro tomó su dinero y se dirigió a Barcelona para alejarse lo más posible de los albigenses.

Era un adolescente cuando llegó a Barcelona y se unió al ejército que luchaba contra los albigenses en la Península Ibérica (la mayor parte de España y Portugal). El ejército estaba liderado por Simón de Montfort.

Cuando el rey Pedro II de Aragón fue derrotado en la batalla de Muret, su hijo de seis años, Jaime I, fue capturado y Pedro fue nombrado tutor del niño. Esto le dio prestigio a Pedro y, tras peregrinar al santuario de Nuestra Señora de Montserrat, comenzó a mostrar su virtud caritativa.

Preocupación por los cautivos

Su preocupación por los cristianos cautivos comenzó a crecer y decidió fundar una orden religiosa dedicada a ayudar a estas víctimas de los moros, que capturaban y esclavizaban a miles de cristianos. A menudo se le oía decir que se ofrecería gustosamente como rescate, si pudiera.

Pedro Nolasco comenzó a rescatar a los cautivos cristianos en 1203. En 1218, Raimundo de Peñafort fundó una organización laica con el fin de rescatar a los esclavos. Pedro, que era partidario de esta idea, decidió crear una organización formada por miembros religiosos bajo el patrocinio de María.

La Orden de la Merced

En 1218, Pedro también formó una congregación de religiosos que hoy, 808 años después, se conoce como la Orden de la Santísima Virgen María de la Merced. El título se resume en una sola palabra: mercedarios. Además de los votos estándar de castidad, pobreza y obediencia, los mercedarios también hacen un cuarto voto: se comprometen a entregarse a cambio de la libertad de los cristianos cautivos.

En las primeras constituciones de la Orden, las Constituciones Americanas (1272), se establece que "… todos los hermanos de la Orden deben estar siempre dispuestos a entregar su vida, si es necesario, como Jesucristo entregó la suya por nosotros…".

San Pedro Nolasco nunca perdió de vista el hecho de que se uniría a la Santísima Virgen para avanzar en su ministerio. Sabía que salvar a los cautivos nunca podría lograrse sin la ayuda de la Madre de Jesús. María está vinculada al programa de liberación. Ella es el modelo para toda obra redentora. Sabía que Nuestra Señora era quien reforzaba y garantizaba todas las obras apostólicas que se llevarían a cabo.

San Pedro Nolasco descubrió que María era el fundamento de la libertad y la misericordia, hasta tal punto que la orden fundada por él se llama Orden de la Santísima Virgen María de la Misericordia.

María, Madre de la Libertad

A partir de ese momento, todos los frailes, hermanas y miembros de la Tercera Orden consideraron siempre a María como la Madre de la Libertad. Ella es quien sostiene y anima a la orden con su presencia constante y continua. La Santísima Madre se apareció a Pedro Nolasco y le ayudó a comprender que el misterio de la redención de Dios se manifiesta en el cautiverio y el dolor de aquellos que son retenidos contra su voluntad. Hasta el día de hoy, ellos se ofrecen a sí mismos a cambio de la libertad de otros.

"Hoy en día, los frailes de la Orden de la Misericordia continúan rescatando a otras personas de formas modernas de cautiverio, tales como las formas sociales, políticas y psicológicas. Trabajan en cárceles, barrios marginales, entre adictos y en hospitales. En los Estados Unidos, la Orden de la Misericordia pone especial énfasis en el trabajo educativo y parroquial".

El papa Gregorio IX otorgó el sello oficial de aprobación de la Iglesia a la orden mercedaria en 1230.

Pedro Nolasco falleció el 6 de mayo de 1256. Fue canonizado como santo en 1628 por el papa Urbano VIII.