Restauradora de cuadros: restaurar para servir lo invisible

Osanne Darantière, restauradora de cuadros afincada en Touraine, de 34 años, lleva casi quince años devolviendo la vida a los cuadros con paciencia y humildad. Una exigencia profesional alimentada por una fe que adquirió una dimensión especial durante una misión de voluntariado en Irak

En su taller instalado en su domicilio, en Touraine, Osanne Darantière devuelve pacientemente la vida a obras deterioradas por el paso de los años. Restauradora de cuadros desde hace casi quince años, esta artesana de 34 años ha hecho del tiempo y la precisión los pilares de su oficio. Tras diez años en París, donde compartía taller con otros restauradores, Osanne decidió alejarse de la capital. "Es estimulante confrontar tu opinión con la de otros profesionales, pero ahora también disfruto trabajando sola, en mi casa", confiesa.

Edificar con las propias manos

"En nuestro sector, el boca a boca es fundamental, pero lleva tiempo. No hay que tener prisa". Raphael de Bellevile

Nada predestinaba a Osanne a la restauración de obras de arte. Procedente de una familia alejada del mundo artístico, sin embargo, siente una gran atracción por la artesanía: "Siempre he querido hacer algo con mis manos", explica. El detonante se produjo en el instituto, cuando descubrió un video de presentación de los oficios artísticos con su padre. "El trabajo de la pintura me atrajo de inmediato. Dar nueva vida a las obras era algo evidente".

Tras unas primeras prácticas con una restauradora en Marsella, se matriculó en un curso especializado en restauración de cuadros en Rennes. Tras tres años de aprendizaje intensivo, se lanzó a la vida profesional. Con el apoyo incondicional de sus padres, Osanne es consciente hoy de la "inmensa suerte" que ha tenido al haber sido animada a seguir esta exigente carrera.

Hacerse un nombre, con paciencia

Como muchos restauradores procedentes de escuelas privadas, Osanne se establece rápidamente por su cuenta. "En nuestro sector, el boca a boca es fundamental, pero lleva tiempo. No hay que tener prisa", subraya. Hoy en día, su clientela está compuesta principalmente por particulares, pero su trabajo también se extiende a iglesias, municipios y subastadores. Interviene puntualmente en monumentos históricos, un sector más restrictivo, sujeto a licitaciones y autorizaciones administrativas. "Afortunadamente, hay muchísimos cuadros magníficos que no están catalogados", observa.

Restaurar sin traicionar

Aunque se dedica principalmente a la restauración de cuadros, Osanne también trabaja con objetos de arte policromados: biombos, cajas pintadas, abanicos. Atelier Osanne

La restauración de un cuadro obedece a normas estrictas, tanto éticas como técnicas. Osanne distingue cuatro grandes etapas. En primer lugar, la restauración curativa, para tratar el moho o las infestaciones; la restauración conservadora, para estabilizar la obra (refijación del lienzo, reparación de desgarros, alisado); la restauración estética (limpieza, aligeramiento del barniz, masillado y retoques) y, por último, la conservación preventiva, que garantiza la longevidad de la obra gracias a sistemas de protección adaptados.

"Siempre restauramos de la misma manera, siguiendo tres principios fundamentales", insiste: la reversibilidad de los materiales, la legibilidad de la obra y la compatibilidad de los productos utilizados. Un marco estricto, a menudo socavado por las restauraciones antiguas. "A veces nos vemos obligados a 'desrestaurar' lo que se ha hecho anteriormente. Algunos pegamentos se endurecen, algunos materiales no eran adecuados. Es un trabajo que requiere mucha paciencia".

Proyectos que marcan una vida

Atelier Osanne

Pero algunos proyectos dejan una huella más duradera que otros. Por su magnitud, como el monumental vía crucis restaurado durante cinco años en la iglesia de San José de Bruselas, o por su extrema complejidad. Sin embargo, fue un proyecto de restauración voluntaria en Irak lo que transformó profundamente su visión.

El origen de esta misión fue la partida a Irak de una de sus colegas, Ségolène d'Ornellas, restauradora de libros antiguos, comprometida con SOS Chrétiens d'Orient, una asociación que ayuda a los cristianos de Oriente. Inspirada por esta iniciativa, Osanne decidió a su vez comprometerse. Junto a su compañera y amiga Sophie de Joussineau, también restauradora de cuadros, decidieron dedicar su tiempo a restaurar cuadros, entre ellos una Virgen de Mosul.

Ambas católicas, les importaba mucho apoyar la labor de SOS Chrétiens d'Orient con sus conocimientos. Tras pasar dos semanas sobre el terreno, Osanne toma plena conciencia del alcance espiritual y simbólico de su trabajo. "Cuando el sacerdote nos dijo: "Habéis restaurado aquello por lo que nos masacran", comprendí que, para ellos, era un gesto inmenso".

Desde entonces, cada cuadro religioso se aborda de forma diferente. "Pienso en el contexto en el que se creó, en quienes rezaron ante él y en quienes lo harán en el futuro. Restaurar también es ayudar a transmitir ese fervor que une a los creyentes".