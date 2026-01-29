Aleteia
León XIV pide un tratamiento cuidadoso de los casos de abuso

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 29/01/26
El Papa León XIV llamó a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a buscar la justicia, caridad y verdad ante los casos de delitos graves cometidos en el seno de la Iglesia católica

Abordar los casos de abuso con justicia y verdad, y ofrecer a los fieles un mensaje claro en un mundo secularizado. Estas son las recomendaciones de León XIV a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a quienes recibió en el Vaticano durante su asamblea plenaria el 29 de enero de 2026. Esta fue su primera audiencia oficial con el guardián del dogma en la Iglesia católica, presidido por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, estrecho colaborador del Papa Francisco.

Tags:
abusos sexualespapa leon xivsanta sede
