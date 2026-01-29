León XIV pide un tratamiento cuidadoso de los casos de abuso

Abordar los casos de abuso con justicia y verdad, y ofrecer a los fieles un mensaje claro en un mundo secularizado. Estas son las recomendaciones de León XIV a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a quienes recibió en el Vaticano durante su asamblea plenaria el 29 de enero de 2026. Esta fue su primera audiencia oficial con el guardián del dogma en la Iglesia católica, presidido por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, estrecho colaborador del Papa Francisco.

El Papa León XIV llamó a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a buscar la justicia, caridad y verdad ante los casos de delitos graves cometidos en el seno de la Iglesia católica

Durante esta reunión, el Papa encomendó específicamente a su cuidado los casos de delitos graves cometidos en el seno de la Iglesia católica, que son juzgados por el tribunal del Dicasterio de la Iglesia de Francia (DDF). Estos delitos reservados al dicasterio se refieren a delitos contra la moral —en particular, abusos sexuales a menores perpetrados por clérigos—, contra los sacramentos y contra la fe, como la herejía, la apostasía y el cisma.

León XIV recomendó "recibir y acompañar, con toda benevolencia y discernimiento, a los obispos y superiores generales" que remitan estos casos al dicasterio. Estos son gestionados por la sección disciplinaria del dicasterio, compuesta por unos quince canonistas.

El pontífice peruano-estadounidense enfatizó que se trata de un "área ministerial muy delicada", subrayando la importancia de respetar "las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad". Según I.MEDIA , el dicasterio recibe entre 1000 y 2000 denuncias de abuso al año y puede delegar casos al nivel diocesano.

Proclamando el Evangelio en sociedades secularizadas

Miembros del antiguo Santo Oficio han estado trabajando desde principios de semana en el tema de la transmisión de la fe, un tema que les encomendó el Papa Francisco. Este tema es "de gran urgencia en nuestro tiempo", declaró su sucesor, refiriéndose a la marcada secularización en Occidente y a los numerosos jóvenes que viven "sin ninguna referencia a Dios y a la Iglesia".

Si bien esta situación causa dolor entre los creyentes, el líder de la Iglesia Católica la vio como una oportunidad para redescubrir la alegría de evangelizar. Y, siguiendo los pasos de Benedicto XVI y Francisco, animó a la gente a proclamar a Cristo "por el poder de la atracción", sin "promocionarse" ni sucumbir a "particularismos".