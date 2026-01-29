Esta escultura más grande de san Charbel envía un mensaje vital

<em>Miles de personas se congregaron mientras una escultura monumental era colocada en su lugar, invitando a la oración más que al espectáculo</em>

Más de 20.000 fieles se congregaron en una calle de Sídney el jueves por la noche, atraídos no por el espectáculo, sino por la devoción. Acudieron para presenciar la instalación de la que ahora es la escultura monumental de bronce de San Chárbel más grande del mundo: una impactante representación del rostro del santo de cuatro metros de altura, colocada en la cima del Monasterio de San Chárbel.

Con un peso cercano a 900 kilogramos (casi 2 mil libras), la escultura de bronce fue colocada con grúa en el monasterio tras una procesión a la luz de las velas, transformando inmediatamente el horizonte.

Sin embargo, para los presentes, esto no fue simplemente la inauguración de un monumento. Fue un acto de oración, memoria y esperanza.

El momento coincidió con el 33.º aniversario del milagro de Nohad Chami, una de las curaciones más documentadas atribuidas a la intercesión de San Chárbel, un recordatorio de la perdurable presencia espiritual del santo para los fieles. También forma parte de los preparativos para un hito importante: el 50.º aniversario de la canonización de San Chárbel, que se conmemorará el próximo año.

Un rostro que invita al silencio

Lo que distingue a esta escultura de muchos otros monumentos religiosos de gran tamaño es su enfoque. No se trata de una figura completa capturada en pleno gesto, ni de una escena dramática congelada en bronce. Es simplemente un rostro ampliado, elevado y su rostro tiene los ojos cerrados, como siempre se le representa

En una ciudad marcada por la velocidad, las pantallas y el movimiento constante, la expresión de san Charbel logra algo inesperado. No exige atención. No se explica. No entretiene. En cambio, ofrece quietud. La mirada es serena, casi amable, invitando a los transeúntes a una pausa, ya sea intencional o no.

Esta presencia silenciosa refleja al propio santo. San Chárbel vivió gran parte de su vida oculto, consagrado a la oración, el ayuno y el silencio como monje maronita y ermitaño. Su santidad nunca fue performativa. En ese sentido, la escultura no dramatiza su santidad; la refleja. El rostro se convierte en una invitación más que en una declaración.

Una obra que apunta más allá de sí misma

Cabe destacar que se ha prestado poca atención a la aclamación personal del escultor. El enfoque se ha centrado firmemente en el santo, la comunidad y la reunión de oración que acompañó la instalación. Esto también resulta apropiado.

Esta obra se niega a llamar la atención por sí misma. Al igual que el santo que representa, apunta más allá del arte y la escala hacia algo más profundo: la fe, la perseverancia y la confianza en Dios.

Para la comunidad maronita de Australia, San Charbel no es una figura histórica distante, sino un intercesor viviente, estrechamente vinculado a la sanación, la perseverancia y la esperanza en medio del sufrimiento. La ubicación de la escultura en la cima del monasterio refleja esa relación: elevada, vigilante, silenciosamente presente.

Un hito de esperanza

Aunque el Jubileo de la Esperanza haya terminado, esta escultura monumental sigue transmitiendo el mensaje. No promete soluciones fáciles. No alivia las dificultades. Pero sirve como recordatorio de que la oración perdura, de que la fe puede arraigar incluso en los lugares más inesperados, y de que la santidad a menudo se manifiesta con mayor fuerza a través del silencio.

Para quienes se congregaron bajo ella, y para quienes la encontrarán en los años venideros, esta escultura podría convertirse en algo más que un simple hito visual. Podría convertirse en una compañera: una presencia constante en el horizonte, que invita a la oración y recuerda a una ciudad ajetreada que la esperanza no necesita gritar para ser vista.