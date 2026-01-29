<em>¿Cómo debe ser el papel de los abuelos en la crianza de los nietos? Aquí te damos unas pautas para criar con amor, presencia y ternura. Respetando a los padres</em><br>

Todos sabemos que los abuelos son un pilar afectivo importante para los nietos, pero respirando a los padres quienes llevan al mando la crianza de sus hijos. Es por eso que los abuelos no deben cargar con un rol que no les corresponde.

Aquí te compartiremos cómo pueden aportar a la crianza de los nietos, sin que los padres les carguen la mano a los abuelos y sin que los abuelos quieran llevar a cabo algún otro tipo de crianza diferente al que tienen los padres de los niños.

Los abuelos como fuente de amor incondicional

pics five | Shutterstock

Es indiscutible que los abuelos aportan un importante valor emocional a los nietos y que ese amor es incondicional, por lo que, ofrecen su tiempo y su paciencia con cada uno de ellos, de tal manera que favorece un vínculo afectivo con el niño, fortaleciendo su seguridad y su desarrollo integral.

El cariño nunca estropea a un niño; lo que lo fortalece es saberse querido. De modo que si el niño sabe que cuenta con el cariño de sus abuelos favorece a su autoestima, durante su crecimiento. Por esta razón, es importante que como padres promuevan y favorezcan la convivencia con los abuelos.

Acompañar sin sustituir: un equilibrio necesario

Ahora bien, es importante comprender el límite sano de los abuelos, ya que ellos no deberían criar de nuevo, pero sí acompañar. De modo que, ellos pueden apoyar en el cuidado de los niños, más no reemplazar el papel de un padre, ya que ellos son la figura principal y de autoridad ante cualquier decisión importante en los hijos.

Como padres de familia, se puede llegar a correr el riesgo de delegar por completo la crianza a los abuelos, provocando agotamiento y confusión de roles, tanto como en los abuelos y en los niños.

¿Cómo debe ser el tiempo con los abuelos?

El pediatra Carlos González, comparte que lo ideal es que abuelos y nietos pasen tiempo de manera ocasional. Por lo tanto, cuando estén pasando tiempo juntos expresa que en ocasiones los abuelos pueden llegar a “malcriarlos con cariño” no en un sentido negativo, sino más bien en llenarlos de amor, historias y risas.

Pero también explicó que hay otra vertiente en la que los abuelos pueden caer que es la que los lleva a conductas un tanto perjudiciales, puesto que puede haber un exceso de complacencias, consintiendo a los niños con exceso de azúcar, televisión, etc. Así que estas son algunas recomendaciones que se pueden llevar a cabo:

1 Acuerdos entre padres y abuelos

Dialogar entre padres y abuelos es esencial, sobre todo si pasarán la tarde con ellos uno o varios días a la semana. De esta manera la comunicación es esencial, de modo que no se pasen por alto los acuerdos establecidos y que puedan respetar y compartir ideas.

2 Evitar contradicciones delante de los niños

PeopleImages | Shutterstock

Este punto es de suma importancia, pues una vez que se han establecido los acuerdos entre padres y abuelos, no se deben romper y menos contradecir en frente de ellos, ya que esto puede generar confusión y malestar entre toda la familia.

3 El cuidado de las palabras

El pediatra Carlos González, recomienda a los padres hablar de manera propositiva a los abuelos, para que puedan enseñar a sus nietos aspectos saludables, él propone que si los abuelos ofrecen exceso de azúcar, hablen con ellos y pedir que preparen algún platillo saludable juntos. Favoreciendo la convivencia y la comunicación.

La red familiar es un vínculo que debe preservarse