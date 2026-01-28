Tras el accidente de tren en España, un adolescente corrió a ayudar

<em>Tras un catastrófico accidente de tren en España, un joven de 16 años ayudó a los supervivientes. Ahora se le conoce como "el ángel de Adamuz"</em>

El 18 de enero, un tranquilo pueblo agrícola se convirtió en el centro de una tragedia nacional, y aún menos imaginarían a un adolescente emergiendo como una de sus figuras más representativas.

Eso es lo que ocurrió en Adamuz, un pequeño pueblo del sur de España, cerca de Córdoba, tras un devastador descarrilamiento de tren que dejó 45 muertos y más de 20 desaparecidos. Mientras los equipos de rescate continuaban la búsqueda entre los restos, un nombre saltó a la fama en La Razón y otros medios españoles : Julio Rodríguez , de 16 años, ahora conocido como el ángel de Adamuz.

Se suponía que Julio no debía estar cerca de una zona de desastre. Según La Razón, regresaba a casa después de una tranquila tarde de domingo pescando con un amigo cuando vieron patrullas y una ambulancia acercándose a toda velocidad a las afueras del pueblo. Con la aprobación de su madre, los siguieron.

Lo que encontraron fue un caos. Dos trenes se habían descarrilado en lugares distintos. Uno ya estaba siendo intervenido por la policía y los bomberos. El otro, a casi 800 metros, se encontraba en una situación mucho más crítica.

"Mi amigo y yo corrimos", dijo Julio más tarde a la prensa, según declaraciones citadas por La Razón y la agencia de noticias EFE. "Fuimos de los primeros en llegar".

Dentro de los vagones dañados, los pasajeros estaban atrapados, presas del pánico, sin poder escapar. Julio y su amigo comenzaron a guiar a la gente hacia afuera donde era posible y a calmar a quienes aún no podían moverse, asegurándoles que la ayuda había llegado. Describió la experiencia como físicamente abrumadora, como si su cuerpo se transformara en algo más en respuesta al sufrimiento que lo rodeaba.

España tomó nota. Durante una visita a Adamuz, el rey Felipe VI y la reina Letizia agradecieron personalmente a Julio y a otros jóvenes voluntarios su actuación en los primeros momentos tras el accidente. Según se informa, el rey le dijo que pocas personas, especialmente a su edad, son capaces de responder eficazmente en tales circunstancias.

Como ha destacado La Razón, la historia de Julio forma parte de una historia más amplia. Los vecinos se movilizaron casi de inmediato. El sacerdote local, Rafael Prados, ayudó a organizar alimentos, mantas y refugio temporal para los sobrevivientes que no necesitaban atención médica urgente, utilizando las instalaciones parroquiales y los espacios comunitarios cercanos. Los residentes aportaron lo que tenían, cubriendo las necesidades antes de que la ayuda oficial llegara por completo.

Julio ha dicho que se siente psicológicamente estable por ahora, aunque no descarta buscar apoyo si el peso de lo que presenció aflora más adelante. Desde entonces ha regresado a la escuela, donde los servicios de salud siguen disponibles como medida de precaución.