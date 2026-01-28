Aleteia
León XIV explica cómo la Iglesia permanece fiel a la Palabra de Dios

pope-leo-xiv-general-audience-paul-vi-hall-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 28/01/26
"La tradición de la Iglesia se extiende a lo largo de la historia a través de la Iglesia, que conserva, interpreta y encarna la Palabra de Dios", enfatizó el Papa durante su Audiencia General<br>

La Palabra de Dios "no es fija, sino una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece dentro de la tradición", explicó el Papa León XIV durante la audiencia general del 28 de enero de 2026, celebrada en el Aula Pablo VI ante miles de peregrinos. Continuando su serie de enseñanzas sobre el Concilio Vaticano II, el Papa se centró en "el vínculo entre la Sagrada Escritura y la Tradición", tema central de la Constitución conciliar Dei Verbum sobre la revelación divina.

Tags:
iglesia catolicapalabrapapa leon xiv
