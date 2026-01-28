5 consejos sobre cómo interpretar la Biblia según Dei Verbum

AL encontrar un pasaje difícil de la Biblia, es importante observar algunos consejos que te ayudarán a comprender mejor el contexto de la Sagrada Escritura

A menudo, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con pasajes difíciles de entender. Esto puede deberse a que encontramos una palabra concreta que no utilizamos habitualmente en el lenguaje cotidiano, o quizá descubrimos un acontecimiento que parece contradictorio. Por eso, seguir algunos consejos nos ayudarán a entender mejor la Sagrada Escritura.

Esto es especialmente útil cuando leemos el Antiguo Testamento, donde puede parecer que nos sumergimos en otro mundo.

La Iglesia, en su sabiduría, nos ha proporcionado algunas claves que debemos tener en cuenta al leer la Biblia y que pueden ayudarnos a dar sentido a lo que nos confunde.

La constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la revelación divina, Dei Verbum, ofrece cinco consejos importantes que debemos tener en cuenta al profundizar en las Sagradas Escrituras.

1 LA BIBLIA ES "SIN ERRORES" EN TODO LO QUE CONDUCE A NUESTRA SALVACIÓN.

Puesto que todo lo que afirman los autores inspirados o escritores sagrados debe considerarse afirmado por el Espíritu Santo, se deduce que los libros de la Escritura deben ser reconocidos como enseñanzas sólidas, fieles y sin error de la verdad que Dios quiso plasmar en los escritos sagrados para la salvación (DV, 11).

Es importante tener esto en cuenta, ya que nos asegura que Dios no cometió ningún "error" al comunicar su salvación a la humanidad.

2 EXAMINA LA INTENCIÓN DEL ESCRITOR HUMANO

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que cada escritor humano tenía una intención específica, que debe tenerse presente. Por ejemplo, el autor del Génesis no pretendía crear un libro de texto científico moderno:

Puesto que Dios habla en la Sagrada Escritura a través de los hombres de manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura, para ver claramente lo que Dios quiso comunicarnos, debe investigar cuidadosamente qué significado quisieron realmente dar los escritores sagrados y qué quiso manifestar Dios por medio de sus palabras (DV, 12).

3 OBSERVA LA FORMA LITERARIA UTILIZADA POR EL ESCRITOR.

Muchos de los escritores de la Biblia eran "poetas", lo que nos ayuda a comprender mejor lo que está escrito:

Para descubrir la intención de los escritores sagrados, hay que prestar atención, entre otras cosas, a las "formas literarias". En efecto, la verdad se expone y se expresa de manera diferente en textos que son históricos, proféticos, poéticos o de otras formas de discurso. El intérprete debe investigar qué significado quiso expresar el escritor sagrado y cuál expresó realmente en circunstancias particulares, utilizando formas literarias contemporáneas acordes con la situación de su propio tiempo y cultura (DV, 13).

4 EL CONTEXTO HISTÓRICO ES CLAVE

Cada escritor escribió en un momento específico de la historia, lo cual no debe pasarse por alto:

Para comprender correctamente lo que el autor sagrado quiso afirmar, hay que prestar la debida atención a los estilos habituales y característicos de sentir, hablar y narrar que prevalecían en la época del escritor sagrado, así como a los patrones que los hombres empleaban normalmente en ese período en sus relaciones cotidianas. (DV, 13)

5 RECUERDA QUE UN PASO ESPECÍFICO FORMA PARTE DE UN TODO MUCHO MÁS AMPLIO.

Cada vez que leemos la Biblia, debemos recordar la realidad de que un solo versículo no puede aislarse: