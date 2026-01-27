Tras la tragedia, el patinador artístico Maxim Naumov debuta

El patinador artístico Maxim Naumov conmueve los corazones con una poderosa actuación en su regreso al hielo. Al conmemorar el aniversario de la tragedia, mantengámoslo a él y a ellos en nuestras oraciones

Hay un momento en el patinaje artístico que trasciende el deporte: cuando las cuchillas cortan el hielo, comienza la música y se desarrolla una historia sin una sola palabra. Es en ese espacio, entre la respiración y el ritmo, el impulso y la quietud, donde el patinaje artístico revela su poesía más profunda: el valor de levantarse, arriesgarse, caer y volver a levantarse. Y la increíble historia del patinador artístico estadounidense Maxim Naumov, de 24 años, defiende este valor, tanto dentro como fuera de la pista.

Patinando con amor en su corazón

El camino de Naumov hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ha sido extraordinario, no solo por las medallas o la competición, sino por cómo llegó hasta allí. Sus queridos padres, Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, no solo eran patinadores de pareja de talla mundial, sino que también fueron sus primeros entrenadores, sus guías y el motor que impulsó el sueño de su vida.

Sin embargo, el 29 de enero de 2025, se encontraban entre las 67 personas que murieron trágicamente cuando el vuelo 5342 de American Eagle colisionó en pleno vuelo con un helicóptero del ejército estadounidense cerca de Washington D. C.

La pérdida no solo de sus padres, sino también de sus mentores y sus más cercanos seguidores, podría haber acabado con la carrera de Naumov como patinador antes de que realmente comenzara. Como él mismo contó a la revista People, tras la muerte de sus padres, se mostró reticente incluso a intentar entrar en el equipo olímpico. Sin embargo, de alguna manera, el joven patinador logró encontrar el valor para volver a la pista a nivel competitivo.

María como apoyo

El regreso de Naumov al hielo comenzó con una actuación en Legacy on Ice en abril, donde conmovió al público al caer de rodillas y llorar al final. Y en su segunda pieza, eligió una coreografía inusual: Ave María. Con María a su lado, agradeció a sus padres y les dijo "los quiero" mientras realizaba su rutina.

Como pudieron ver los espectadores, la coreografía de Ave María era más que una actuación. Era una oración encarnada, un diálogo entre la memoria y la esperanza. Era como si estuviera patinando con la fuerza y el apoyo de sus dos madres celestiales.

La fe, la familia y lo que te sostiene

Naumov no oculta el origen de su resiliencia. Habla de la presencia de sus padres, que siguen con él, no como un recuerdo lejano, sino como una fuerza que le guía. Antes de sus rutinas, traza la señal de la cruz. Una cruz que antes colgaba de su traje de competición y que ahora permanece cerca de su corazón, un recordatorio de que la fe no es una idea abstracta, sino algo tangible que le mantiene con los pies en la tierra incluso cuando vuela.

De hecho, en un momento del Campeonato de Estados Unidos de 2026 que capturó la atención mundial, su colgante en forma de cruz se soltó durante un doble axel, pero no se cayó. Se aferró a su hombro durante las siguientes rotaciones, para volver a ser sujetado en su mano cuando terminó. Naumov dijo más tarde sobre esa imagen inesperada:

"No sé si fue una coincidencia o qué significó. Pero me pareció algo especial... Siempre llevo mi cruz conmigo y siento que me protege".

Y si miras la publicación de Instagram que aparece a continuación, verás que el talentoso deportista también sostiene cerca de él la foto de sus padres mientras espera los resultados. Y mientras está sentado allí, simplemente articula "gracias, gracias" a su madre y a su padre, quienes sin duda estaban guiando a su hijo en este momento crucial de su carrera como patinador, más presentes que nunca desde el cielo.

La naturaleza de esta aventura familiar conjunta también quedó patente cuando habló de clasificarse en tercer lugar para el equipo olímpico, ya que su gratitud no se basaba únicamente en el logro personal, sino en un significado compartido. Cuando exclamó: "Lo hemos conseguido. ¡Dios es bueno!", no pudimos evitar sentir que incluía tanto a sus padres como a lo divino en la misma frase.

La belleza que nace del riesgo

Existe un poderoso paralelismo entre la vida espiritual y el acto de un patinador que se eleva en el aire. Cada salto es un riesgo, un momento en el que hay que dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Patinando al son de Ave María, una canción impregnada de historia y oración, Naumov convirtió ese riesgo en fuerza y belleza.

Como compartió tras su actuación:

"Se trata de ser resiliente. Esa es la sensación y la mentalidad a la que me he aferrado durante toda la temporada. Y descubro que, en momentos de estrés emocional realmente difíciles, si eres capaz de esforzarte un poco más y pensar: "¿Y si…? ¿Y si puedo hacerlo? ¿Y si, a pesar de todo lo que me ha pasado, puedo salir y hacerlo?", entonces lo consigues".