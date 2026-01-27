¿Por qué se llama a Santo Tomás de Aquino el “Doctor Angélico”?

Este apodo recibido por el santo nos dice mucho sobre la vida de Tomás de Aquino y su talentoso trabajo

Uno de los santos más respetados de la Iglesia Católica es santo Tomás de Aquino, a menudo llamado el "Doctor Angélico". ¿De dónde viene este término y qué significa?

¿Por qué se le llama "Doctor"?

En primer lugar, en la Iglesia Católica, además de nombrar a ciertos individuos como santos, reconociendo su extraordinaria práctica de la virtud, a lo largo de los siglos, ha señalado a santos específicos como Doctores de la Iglesia. Este nombramiento especial solo puede conferirlo el Papa y lo hace con aquellos hombres y mujeres que son considerados maestros ejemplares en diversos temas teológicos y espirituales.

El título oficial de Doctor proviene de la raíz latina docere, que significa "enseñar".

Santo Tomás de Aquino escribió extensamente durante su vida, produciendo uno de los textos más fundamentales de la teología católica, la Summa Theologiae. En ella, responde a diversas preguntas que se plantearon en su época, y sus respuestas siguen utilizándose hoy en día en defensa de la doctrina católica.

¿Y qué tal "angelical"?

No se sabe con certeza por qué Santo Tomás llegó a ser conocido como el "Doctor Angélico". Existen diversas posibilidades, incluyendo una explicación dada por el Papa Benedicto XVI en una audiencia general en 2010.

"Fue llamado también Doctor Angelicus, quizá por sus virtudes y, en particular, por la sublimidad de su pensamiento y la pureza de su vida".

La Enciclopedia Católica ofrece una explicación similar.

"La pureza de mente y cuerpo contribuye en gran medida a la claridad de visión. Mediante el don de la pureza, concedido milagrosamente en el momento del ceñimiento místico, Dios dotó de angélica la vida de Tomás; la perspicacia y la profundidad de su intelecto, con la ayuda de la gracia divina, lo convirtieron en el «Doctor Angélico»".

Esta entrada se refiere a una historia de la vida de Santo Tomás, relatada en sus registros de canonización .

"Dos ángeles vinieron a él desde el cielo y ataron una cuerda alrededor de su cintura, diciendo: "En nombre de Dios, te ceñimos con el cinturón de la castidad, un cinturón que ningún ataque jamás destruirá..." El don de los ángeles preservó a Santo Tomás de la tentación sexual y le otorgó una pureza duradera que ennobleció todos sus pensamientos y acciones".

Santo Tomás también escribió extensamente sobre los ángeles, y su teología sobre los ángeles es una de las más completas de toda la historia de la Iglesia.

Por todas estas razones, santo Tomás de Aquino es conocido como el “Doctor Angélico”.

