San Juan Pablo II elogió la labor de Martin Luther King Jr.

Durante la visita de san Juan Pablo II a Estados Unidos en 1987, el pontífice polaco recordó la labor «providencial» de Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. dejó huella, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, inspirando a personas de todo el planeta a luchar por la justicia de forma no violenta. Su valentía inquebrantable frente a la oposición también inspiró a San Juan Pablo II. El papa polaco comentó su vida y su ejemplo durante su visita a Estados Unidos en 1987.

Papel providencial

Juan Pablo II se dirigió a la comunidad negra de Nueva Orleans y destacó la intervención divina que estuvo presente durante un momento difícil de la historia de los Estados Unidos:

En las horas más difíciles de vuestra lucha por los derechos civiles, en medio de la discriminación y la opresión, Dios mismo guió vuestros pasos por el camino de la paz. Ante el testimonio de la historia, la respuesta de la no violencia permanece, en la memoria de esta nación, como un monumento de honor a la comunidad negra de los Estados Unidos.

A continuación, dijo que creía que el papel de Martin Luther King Jr. en el movimiento por los derechos civiles había sido «providencial»:

Hoy, al recordar a aquellos que, con una visión cristiana, optaron por la no violencia como el único enfoque verdaderamente eficaz para garantizar y salvaguardar la dignidad humana, no podemos dejar de pensar en el reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., y en el papel providencial que desempeñó al contribuir a la legítima mejora humana de los afroamericanos y, por lo tanto, a la mejora de la propia sociedad estadounidense.

La lucha por la justicia

San Juan Pablo II también expresó su deseo de que la Iglesia se uniera a los esfuerzos de otros, como Martin Luther King Jr., en la lucha por la justicia:

"La Iglesia debe seguir uniendo sus esfuerzos a los de otros que trabajan para corregir todos los desequilibrios y desórdenes de carácter social. De hecho, la Iglesia nunca puede permanecer en silencio ante la injusticia, dondequiera que esté claramente presente".

Cabe señalar que una de las partes más importantes del legado de Martin Luther King Jr. fue su fe cristiana, que alimentó su activismo. Consideraba a todas las personas hijos de Dios y creía firmemente que todas debían recibir el mismo respeto y la dignidad que Dios les había otorgado.