Pareja: ¿cómo evitar tensiones cuando uno gana más dinero?

Cuando los ingresos están muy desequilibrados en una pareja, el dinero puede convertirse en un punto débil para la relación. ¿Qué hacer?

En la vida de pareja, las diferencias de ingresos suelen aparecer de forma gradual. Pueden estar relacionadas con una elección profesional, una mayor implicación en la crianza de los hijos, una carrera profesional más prometedora o un periodo de desempleo. Mientras se mantenga el equilibrio en la relación, la cuestión queda en segundo plano.

Pero cuando surgen tensiones, el dinero a veces se convierte en el revelador de un malestar más profundo. Afecta a la identidad, a la forma en que cada uno se siente reconocido y legitimado en la relación. Esto es lo que observa habitualmente Marie Vautherin, terapeuta de pareja IMAGO.

"Porque gano dinero, existo"

"No es un tema que surja con mucha frecuencia en mis sesiones", explica Marie Vautherin. "Pero cuando aparece, toca algo muy profundo". Según ella, el dinero nunca es neutro en la relación conyugal. "La cuestión del dinero afecta profundamente a la identidad y al equilibrio de la pareja, porque afecta a la autoestima. Hay algo detrás, un reconocimiento de uno mismo, de la propia existencia".

Y continúa: "Porque gano dinero, existo. Porque tengo un sueldo importante, ocupo un lugar importante, soy reconocido". En este contexto, cuando uno gana mucho menos que el otro, puede instalarse un desequilibrio interno. "Cuando uno gana menos dinero, es como si tuviera menos lugar, menos reconocimiento en la pareja que el que gana más dinero".

Diferencias en la gestión del dinero

En situaciones de gran diferencia de ingresos, lo que suele surgir con mayor frecuencia no es un deseo de dominación, sino una preocupación. "El tema que realmente se repite con más frecuencia es la diferencia en la gestión del dinero", observa la terapeuta. "Y luego, a menudo, el miedo de quien gana más dinero o de quien es responsable de traer el dinero al hogar". Este miedo adopta una forma muy concreta.

"El miedo a que el otro gaste el dinero de forma desequilibrada o abusiva". A veces se expresa a través de comentarios cotidianos. "Puede haber pequeños comentarios hacia su esposa, como que no presta atención a la forma de gestionar el dinero de la pareja, por ejemplo: destacar que la pareja ha vuelto con diez paquetes de pasta -solo porque estaban en oferta- en lugar de dos, como habían anotado en su lista de la compra".

A esto se suma, a veces, una fuerte presión interna. "Pienso en una pareja a la que acompaño: él habla mucho del peso que recae sobre sus hombros para garantizar el buen funcionamiento del hogar". Y añade: "Aunque quisiera reducir el ritmo, bajar el pie, no puede". En otras situaciones, cuando la mujer gana más, aparecen otras fragilidades. "En las parejas más modernas, cuando la mujer tiene una carrera profesional y el hombre gana menos dinero, esto afecta a la masculinidad, a la virilidad y a la imagen que se tiene del hombre que debe trabajar".

Volver al proyecto común para hacer crecer la pareja

Ante estas tensiones, Marie Vautherin invita a las parejas a volver a su intención inicial. "Nombrar sus intenciones: ¿cuál es su intención para su relación?", explica. "A menudo, las parejas dicen: poder formar equipo, poder avanzar juntos de la mano". Siguiendo esta lógica, ella fomenta claramente la cuenta conjunta. "Es un poco directo, pero yo recomiendo encarecidamente la cuenta conjunta, en la que todo se pone en la misma cuenta y se comparte". Para ella, esta opción permite evitar muchas tensiones:

"La cuenta conjunta evita los malentendidos, evita la fría contabilidad y permite que todos tengamos acceso a las mismas cosas". Sin embargo, reconoce que es posible hacer ajustes: "Pienso en parejas que tienen una cuenta conjunta, pero cada uno tiene -además- una pequeña cuenta personal. Si las cosas están claras y bien establecidas, ¿por qué no?".