León XIV visitará cinco parroquias de su diócesis durante Cuaresma

Durante los domingos de Cuaresma, el Papa León XIV iniciará sus primeras visitas pastorales a las parroquias de su diócesis de Roma, según anunció el Vicariato el 23 de enero de 2026. Esta tradición fue interrumpida por el Papa Francisco a partir de 2019 debido a sus problemas de movilidad y a la pandemia de COVID-19. A lo largo de un mes, el nuevo Papa visitará cinco parroquias de la ciudad. También se reunirá con los sacerdotes de la capital italiana el 19 de febrero.

Al igual que sus predecesores, León XIV tiene la intención de reunirse con las comunidades parroquiales de su diócesis. El pontífice, elegido el 8 de mayo, cuyo calendario ha sido dictado por el Jubileo hasta finales de 2025, realizará su primera serie de visitas durante la Cuaresma, el tiempo litúrgico de 40 días que prepara para la Pascua.

Todos los domingos, del 15 de febrero al 15 de marzo, el 267.º Papa visitará una parroquia en uno de los cinco sectores de su diócesis, dividida en zonas geográficas. Cabe destacar que el sector "central" de la diócesis fue abolido por el Papa Francisco antes de ser reinstaurado por su sucesor en noviembre pasado.

El programa, publicado este viernes, incluye como primera parada el sector sur, con la parroquia de Santa Maria Regina Pacis en Ostia, el 15 de febrero. Situada en la costa mediterránea, está atendida por la orden religiosa Palotina.

El 22 de febrero, León XIV viajará al centro y será recibido en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Castro Pretorio. Ubicada cerca de la estación de Termini, esta parroquia es la sede de los Salesianos. Su fundador, el piamontés Don Bosco, colaboró ​​en su construcción en el siglo XIX, con el apoyo de León XIII.

El domingo siguiente, 1 de marzo, el Papa viajará a las afueras orientales de Roma, a la parroquia de la Ascensión de Nuestra Señora de Jesucristo . La orden religiosa dehoniana atiende a esta iglesia en el barrio obrero de Quarticciolo, una zona azotada por el narcotráfico y la delincuencia.

León XIV visitará luego la parroquia de Santa Maria della Presentazione – al oeste de Roma – el 8 de marzo; y finalmente la parroquia del Sacro Cuore di Gesù , al norte, el 15 de marzo. Esta última está situada en el barrio de Ponte Mammolo, donde se encuentra la prisión de Rebibbia.

Durante estas visitas, León XIV se reunirá con las diversas realidades de estas parroquias, sus líderes, los involucrados en la labor pastoral y los jóvenes, declaró el cardenal vicario Baldo Reina, mano derecha del pontífice en la diócesis. Celebrará misa en estas iglesias.

Un segundo encuentro con los sacerdotes

Al inicio de la Cuaresma, el 19 de febrero, día después del Miércoles de Ceniza, también está previsto un encuentro entre el Papa y los sacerdotes de la Diócesis de Roma, al igual que sus predecesores Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. El clero se reunirá con él a las 10:00 h en el Aula Pablo VI del Vaticano.

León XIV ya se había reunido con los sacerdotes de su diócesis un mes después de su elección, el 12 de junio. Roma cuenta con un total de 8.020 sacerdotes y diáconos, incluidos unos 809 sacerdotes incardinados en la diócesis, más de 2.300 sacerdotes que estudian en las universidades pontificias y unos 3.900 sacerdotes religiosos.