León XIV visitará cinco parroquias de su diócesis durante Cuaresma

León XIV

Antoine.Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 26/01/26
León XIV tendrá sus primeras visitas pastorales en su diócesis durante la Cuaresma: del 15 de febrero, al 15 de marzo

Durante los domingos de Cuaresma, el Papa León XIV iniciará sus primeras visitas pastorales a las parroquias de su diócesis de Roma, según anunció el Vicariato el 23 de enero de 2026. Esta tradición fue interrumpida por el Papa Francisco a partir de 2019 debido a sus problemas de movilidad y a la pandemia de COVID-19. A lo largo de un mes, el nuevo Papa visitará cinco parroquias de la ciudad. También se reunirá con los sacerdotes de la capital italiana el 19 de febrero.

