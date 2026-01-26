Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV advierte contra la “compasión mal entendida” en los juicios de nulidad matrimonial

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-audience-paul-vi-hall

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 26/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En una audiencia con los miembros de la Rota Romana, León XIV reflexionó sobre la relación entre la verdad y la caridad en su trabajo

"Estáis llamados a preservar la verdad con rigor, pero sin rigidez, y a practicar la caridad sin omisiones", dijo León XIV a los miembros de la Rota Romana, recibidos en audiencia el 26 de enero de 2026 en el Vaticano. Enfatizó que los procedimientos tramitados por el tribunal, en particular los relativos a las solicitudes de nulidad matrimonial, deben inspirar confianza en los fieles, especialmente en cuanto a la igualdad de trato en los casos.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
matrimoniopapa leon xivsanta sede
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día