Cómo preservar nuestra humanidad en un mundo digital 

En esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa León XIV propone una mirada profunda sobre la comunicación de la humanidad en un contexto tecnológico marcado por la digitalización y la inteligencia artificial (IA).
El mensaje invita a reconocer y proteger aquello que es irrepetible del ser humano: las voces y los rostros, frente a los riesgos de simularlos y manipularlos con herramientas digitales.
Preservar las voces y rostros humanos
El papa subraya que nuestras voces y nuestros rostros son expresiones únicas de identidad, presencia y relación, que hoy enfrentan desafíos sin precedentes a causa de la IA y las tecnologías digitales.
Un desafío antropológico
El Santo Padre León XIV, ha expresado dentro de su mensaje que debemos "aceptar con valentía, determinación y discernimiento las oportunidades que ofrecen la tecnología digital y la inteligencia artificial", pero sin ocultar "los puntos críticos, las zonas grises y los riesgos".
Es decir, que no debemos tener miedo ante la construcción de un futuro digital y donde muchos están apostando por la Inteligencia Artificial, pero sin descuidar nuestra parte humana y no dejar todo en manos de la tecnología, preservando así la integridad humana.
¿Cómo hacerle frente a la Inteligencia Artificial?
Estos son algunos de los puntos que el papa León XIV expone para que tomemos a consideración y fortalezcamos a medida que la tecnología avanza con gran velocidad.
1Mantener un pensamiento crítico y libre
En su discurso encontramos que la IA, se ha ganado nuestra total confianza, por lo que hemos pasado a verla como "amiga" "omnisciente, dispensadora de toda información, archivo de toda memoria, ´oráculo´ de todo consejo", explicó León XIV en su discurso.
El punto que explica el papa, es que gracias a que la IA se ha convertido en nuestra asistente personal de confianza y a su vez nuestra fuente de toda información, poco a poco y en especial las nuevas generaciones nos estamos olvidando de nuestro pensamiento analítico y creativo.
2Ser o fingir: simulación de las relaciones y de la realidad
El papa León XIV, mencionó que "a medida que nos desplazamos por nuestros flujos de información (feeds), cada vez es más difícil saber si estamos interactuando con otros seres humanos o con ´bots´ o ´influencers´ virtuales".
¿Qué podemos hacer para convivir con la IA sin deshumanizarnos?
El papa plantea que enfrentar estos desafíos requiere una alianza basada en:
Responsabilidad: Transparencia y honestidad en diseño y uso de IA.
Cooperación: Todos los sectores deben colaborar: industria, gobiernos, educadores, comunicadores.
Educación: Fomentar la alfabetización digital, mediática y ética desde la infancia hasta la adultez.
El mensaje de León XIV para la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales es una llamada a defender lo que nos hace verdaderamente humanos frente a las nuevas fronteras tecnológicas. Más allá de la innovación, lo esencial es no perder nuestra voz, rostro e identidad en un mundo cada vez más digitalizado.