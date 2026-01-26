Cómo preservar nuestra humanidad en un mundo digital 

<em>En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, el papa León XIV, compartió algunos puntos importantes sobre la IA, a considerar este año</em>

En esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa León XIV propone una mirada profunda sobre la comunicación de la humanidad en un contexto tecnológico marcado por la digitalización y la inteligencia artificial (IA).

El mensaje invita a reconocer y proteger aquello que es irrepetible del ser humano: las voces y los rostros, frente a los riesgos de simularlos y manipularlos con herramientas digitales.

Preservar las voces y rostros humanos

vectorfusionart | Shutterstock

El papa subraya que nuestras voces y nuestros rostros son expresiones únicas de identidad, presencia y relación, que hoy enfrentan desafíos sin precedentes a causa de la IA y las tecnologías digitales.

Un desafío antropológico

El Santo Padre León XIV, ha expresado dentro de su mensaje que debemos "aceptar con valentía, determinación y discernimiento las oportunidades que ofrecen la tecnología digital y la inteligencia artificial", pero sin ocultar "los puntos críticos, las zonas grises y los riesgos".

Es decir, que no debemos tener miedo ante la construcción de un futuro digital y donde muchos están apostando por la Inteligencia Artificial, pero sin descuidar nuestra parte humana y no dejar todo en manos de la tecnología, preservando así la integridad humana.

¿Cómo hacerle frente a la Inteligencia Artificial?

Estos son algunos de los puntos que el papa León XIV expone para que tomemos a consideración y fortalezcamos a medida que la tecnología avanza con gran velocidad.



1 Mantener un pensamiento crítico y libre

En su discurso encontramos que la IA, se ha ganado nuestra total confianza, por lo que hemos pasado a verla como "amiga" "omnisciente, dispensadora de toda información, archivo de toda memoria, ´oráculo´ de todo consejo", explicó León XIV en su discurso.

El punto que explica el papa, es que gracias a que la IA se ha convertido en nuestra asistente personal de confianza y a su vez nuestra fuente de toda información, poco a poco y en especial las nuevas generaciones nos estamos olvidando de nuestro pensamiento analítico y creativo.

2 Ser o fingir: simulación de las relaciones y de la realidad

El papa León XIV, mencionó que "a medida que nos desplazamos por nuestros flujos de información (feeds), cada vez es más difícil saber si estamos interactuando con otros seres humanos o con ´bots´ o ´influencers´ virtuales".

¿Qué podemos hacer para convivir con la IA sin deshumanizarnos?

JLco Julia Amaral | Shutterstock

El papa plantea que enfrentar estos desafíos requiere una alianza basada en:



Responsabilidad: Transparencia y honestidad en diseño y uso de IA.

Cooperación: Todos los sectores deben colaborar: industria, gobiernos, educadores, comunicadores.

Educación: Fomentar la alfabetización digital, mediática y ética desde la infancia hasta la adultez.