“Somos uno”, recordó León XIV a los representantes de las diversas Iglesias cristianas

El Papa León XIV concluyó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con las Vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros el 25 de enero de 2026, como es tradición. Dirigiéndose a representantes de diversas Iglesias y comunidades cristianas, reiteró que los católicos comparten con ellos la fe en un solo Dios, Padre de toda la humanidad.

EL Papa León XIV concluyó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos orando ante la tumba de san Pablo

En esta festividad de la Conversión de San Pablo, el Papa oró ante la tumba del apóstol, rodeado de miembros de otras denominaciones cristianas. En su homilía, León XIV enfatizó que los cristianos comparten una misión común: "Anunciar a Cristo e invitar a todos a confiar en él". Continuando con esta reflexión, el pontífice enfatizó el "deber común" de los cristianos de decir al mundo: "¡Miren a Cristo! ¡Acérquense a él! ¡Acojan su Palabra que ilumina y consuela!".

Dominado por el medallón de mosaico con su imagen, recientemente instalado e iluminado en la nave derecha de la basílica, León XIV reconoció entonces las "divisiones entre nosotros". "Ciertamente, no impiden que brille la luz de Cristo", lamentó, "pero sí hacen más opaca la imagen que debería reflejar al mundo".

El pontífice peruano-estadounidense, sin embargo, acogió con satisfacción las señales de unidad observadas durante las celebraciones del 1700 aniversario del Concilio de Nicea en Turquía. "Agradezco a Dios que tantas tradiciones cristianas estuvieran representadas en esta conmemoración", expresó con regocijo, destacando especialmente la presencia del Patriarca Bartolomé, primado de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. "Recitar juntos el Credo de Nicea en el mismo lugar donde fue escrito fue un testimonio precioso e inolvidable de nuestra unidad en Cristo", declaró el Papa.

"Que el Espíritu Santo encuentre también hoy en nosotros la inteligencia dócil para comunicar con una sola voz la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo", deseó el pontífice bajo la mirada del Metropolitano ortodoxo Policarpo, del arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia, Mons. Khajag Barsamian, y del representante de la Iglesia anglicana, Mons. Anthony Ball.

“Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también ustedes fueron llamados a una sola esperanza en su vocación” (Efesios 4,4), fue el tema elegido para esta semana de oración por la unidad cristiana. “¿Cómo podrían estas palabras inspiradas no conmovernos profundamente? ¿Cómo podrían nuestros corazones no arder con su impacto?”, preguntó el Papa. Luego afirmó: “¡Somos uno! ¡Ya lo somos! ¡Reconozcámoslo, experimentémoslo y manifestémoslo!”.