“Somos uno”, recordó León XIV a los representantes de las diversas Iglesias cristianas

pope-leo-xiv-vesper-feast-conversion-paul-apostle

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 25/01/26
EL Papa León XIV concluyó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos orando ante la tumba de san Pablo

El Papa León XIV concluyó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con las Vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros el 25 de enero de 2026, como es tradición. Dirigiéndose a representantes de diversas Iglesias y comunidades cristianas, reiteró que los católicos comparten con ellos la fe en un solo Dios, Padre de toda la humanidad.

Tags:
cristianosecumenismopapa leon xiv
