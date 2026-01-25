Las pantallas dañan el cerebro de los niños y dan ansiedad

Un nuevo estudio revela algo que debería conmocionar a los padres de niños pequeños

En la actualidad, es habitual utilizar pantallas como el smartphone o la tableta como niñera gratuita. Un nuevo estudio publicado a finales de 2025 muestra que esta "tranquilidad momentánea" tiene un precio a largo plazo: destruye el cerebro de los niños y provoca trastornos del desarrollo.

La pantalla en la mano de un bebé no es un juguete inocente

Zhuravlev Andrey | Shutterstock

Para empezar, en ocasiones, la reacción típica de los padres al hablar de pantallas suele ser: "Bah, no pasa nada, unos cuentos no le hacen daño". Al mismo tiempo, esos "cuantos cuentos" suelen suponer varias horas al día, repartidas entre los paseos en cochecito, ver la televisión mientras comen.

Incluso se pueden comprar soportes especiales para smartphones que se montan en el coche o en la silla para bebés. Acaba de aparecer un estudio que todos citan, desde la derecha hasta la izquierda, descubriendo de repente que tal vez no se trate de tecnofobia y ludismo, sino de un problema real.

El cerebro de un bebé no es una versión reducida del cerebro de un adulto, sino un órgano en fase de intensa construcción de conexiones que se crean en respuesta a estímulos reales: el tacto, el movimiento, el contacto visual, las expresiones faciales, la voz...

El estudio, publicado en la prestigiosa revista EBioMedicine, muestra que el tiempo de exposición a las pantallas entre el primer y el segundo año de vida deja una huella muy concreta, medible y, además, destructiva en el desarrollo de las redes neuronales del niño.

¿Qué descubrieron exactamente los científicos?

El equipo de investigadores analizó los datos de niños observados desde la infancia hasta los trece años en el marco del estudio de cohorte GUSTO de Singapur. No se basaron en declaraciones o encuestas, sino en datos concretos: neuroimágenes del cerebro, pruebas de toma de decisiones y escalas de ansiedad estandarizadas.

El resultado es inquietantemente coherente. Cuanto más tiempo pasan los niños frente a la pantalla durante la infancia, más se altera el desarrollo de las redes responsables de la integración de los estímulos visuales y el control cognitivo en la edad preescolar. Y esto es solo el comienzo de los problemas.

El cerebro "madura" más rápido, pero en la dirección equivocada

Los investigadores describen el fenómeno de la "madurez topológica acelerada" de las redes cerebrales. Suena técnico, pero el significado es sencillo y alarmante: el cerebro del niño, bombardeado por intensos estímulos visuales, se reorganiza demasiado pronto.

Alguien podría pensar que se trata de un "mejor comienzo", una ventaja evolutiva, una adaptación. No. Se trata de un acortamiento de la etapa en la que el niño debería aprender a procesar lentamente los estímulos, regular la excitación e integrar las experiencias sensoriales con las emociones.

¿El resultado? Los niños de entre ocho y nueve años necesitan más tiempo para tomar decisiones, dudan más y les cuesta más evaluar los riesgos. Como resultado, a menudo no son capaces de tomar una decisión y esperan a que un adulto desesperado lo haga por ellos. Como muestra el estudio, esto conduce posteriormente a un mayor nivel de ansiedad en la adolescencia.

"Pero mi hijo solo mira..."

Studio Peace | Shutterstock

Este es uno de los argumentos más comunes de los padres. Sin embargo, mirar no es algo pasivo para un bebé. Es un proceso de aprendizaje intenso para el cerebro: qué es importante, qué se puede ignorar, cómo relacionar la imagen con la emoción y el movimiento.

Los autores del estudio señalan directamente los posibles trastornos del procesamiento sensorial como mecanismo clave de este fenómeno. Ya lo sabíamos. Investigadores polacos, entre ellos la profesora Jagoda Cieszyńska, llevan años advirtiendo sobre el agotamiento tecnológico del cerebro de los niños pequeños.

Así lo escribe la doctora en psiquiatría Victoria Dunckley, autora del libro "Limpia la basura de los cerebros de los niños", que acuñó el término "síndrome de estrés electrónico" para describir la degeneración del cerebro infantil sobreestimulado.

Sin embargo, por fin tenemos pruebas irrefutables en forma de estudios longitudinales (realizados durante muchos años con el mismo grupo de sujetos) y mediciones mediante pruebas objetivas basadas, entre otras cosas, en la neuroimagen cerebral.

Es el momento de tomar una decisión

No sé qué más necesitamos para empezar a tratar el smartphone en las manos de un bebé o un niño pequeño como una botella de vodka o un cigarrillo. Porque es una droga igual de perjudicial para el cerebro del niño.

Los primeros años de vida no son el momento de experimentar con el cerebro del niño en nombre de nuestra propia comodidad. "Porque no pasa nada, un poco de cuentos no le hace daño".