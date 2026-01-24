¿A qué edad se debe permitir a los niños ver las noticias?

El mundo va muy rápido, es importante que los niños aprendan a interpretar los acontecimientos. ¿A partir de qué edad pueden los niños ver las noticias? ¿No es demasiado difícil para ellos ver la realidad?

¿Cómo desarrollar un espíritu crítico necesario a temprana edad en los hijos? A medida que crecen, los niños aprenden progresivamente a comprender el mundo que les rodea, por lo que es útil que conozcan la actualidad. Sin embargo, los acontecimientos pueden resultar difíciles de ver, e incluso provocarles ansiedad. Claude Berthon, psicóloga clínica, explica: "A escala de un niño, el mundo puede ser inquietante, y no necesariamente tiene ganas de explorarlo", sobre todo si el periódico solo detalla las guerras en un país tras otro.

Marie, madre de cuatro hijos y hoy dieciséis veces abuela, recuerda: "Mis hijos veían los titulares del telediario de las 8 de la tarde cuando estábamos en casa de mi madre, su bisabuela. Ella nunca se perdía los titulares y, después, nos sentábamos a la mesa. Me pregunto si, en aquella época, las imágenes no eran menos impactantes. En cualquier caso, a mí también me gustaba ver con ellos el telediario de la hora del almuerzo.

Desarrollar una visión justa del mundo

Nastyaofly | Shutterstock

Mirar juntos y no fijarse solo en las catástrofes es una forma positiva de abrirse al mundo. Al mirar juntos, los niños pueden hacer preguntas, comprender las causas de los conflictos, las soluciones que se perfilan y la esperanza posible de un mundo más pacífico. Compartir también las noticias alegres demuestra, además, que el mundo no es solo un campo de batalla. Los hijos de Julie, de entre 10 y 14 años, leen cada semana un periódico adaptado a los niños:

"First News es un buen semanario en inglés, también está Le Petit Quotidien, en francés, que los niños pueden leer en cuanto saben leer, hacia los 7-8 años. Por un lado, las fotos me parecen menos impactantes que los videos de la televisión o de Internet y, además, permite a los niños leer. Las palabras están adaptadas a su edad y también hay noticias positivas: ¿sabías que el número de tigres está aumentando de nuevo? La protección de los animales ha permitido mejorar la situación de esta especie, ¡lo cual es muy gratificante!".

La cuestión de la edad ideal depende del criterio de los padres: algunos niños son más sensibles que otros, algunos son más propensos a tener pesadillas, otros se ven más afectados que sus amigos cuando se dan cuenta e imaginan la vida cotidiana de los niños en los países en guerra. La psicóloga Claude Berthon explica que las noticias sobre atentados pueden generar una sensación de inseguridad y angustia en los niños y adolescentes.

Las recomendaciones de la Arcom

Forewer | Shutterstock

"Antes de los 8 años, preste atención a que su hijo vea programas infantiles adecuados", subraya la Arcom (Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital). Y añade: "No se recomienda que los niños menores de 8 años vean los telediarios y los canales de información". Sobre todo porque los niños pueden sentirse tan perturbados por imágenes que a sus padres les parecen casi anodinas, que a veces es difícil saber lo que sienten.

A partir de los 7-8 años, los niños pueden hablar con sus padres para comprender mejor las líneas generales de los acontecimientos de los que han oído hablar en la escuela, en las conversaciones de los adultos o al leer los titulares de los carteles mientras caminan por la calle. A partir de los 10-12 años, pueden ver ciertas imágenes, siempre que no sean demasiado impactantes ni violentas.