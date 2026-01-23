Mujeres católicas que recibieron el Premio Nobel

Conoce a las mujeres cuya trayectoria, acompañada por la fe, se convirtió en una fuente de inspiración para el mundo

Según la página oficial del Premio Nobel, "entre 1901 y 2025, los Premios Nobel y el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel se otorgaron 633 veces a 1026 personas y organizaciones", en reconocimiento a contribuciones excepcionales para la humanidad.

En este contexto, realizamos una recopilación de mujeres católicas que han recibido este premio, cuyas vidas y trayectorias se han convertido en una gran fuente de inspiración: con su palabra, acción y compromiso dejaron una huella significativa en el mundo.

Sigrid Undset (1928) Literatura

Novelista noruega que, tras una intensa búsqueda personal, se convirtió al catolicismo a sus 42 años. A pesar de las dificultades económicas y personales, desarrolló una destacada carrera literaria centrada en la Edad Media y en los dilemas morales y sociales de su tiempo, lo que le valió el Premio Nobel.

Gabriela Mistral (1945) Literatura

Fue una poeta y diplomática chilena, y la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Se definía a sí misma como cristiana y perteneció a la Orden Franciscana Seglar. Su obra poética, de gran fuerza lírica y humana, fue la razón por la cual la Academia Sueca le otorgó el Nobel.

Mairead Corrigan Maguire (1976) Paz

Nació en 1944 en Irlanda del Norte en una familia católica y desde joven participó en iniciativas caritativas y comunitarias. Tras una tragedia familiar vinculada al conflicto norirlandés, cofundó junto a Betty Williams el Movimiento por la Paz de Irlanda del Norte, movilizando a miles de personas contra la violencia, lo que le valió el Premio Nobel.

Santa Teresa de Calcuta (1979) Paz

Religiosa católica nacida en Uskub (actual Skopie) en 1910, fundadora de las Misioneras de la Caridad y dedicada toda su vida al servicio de los más pobres y vulnerables. Su testimonio de amor, caridad y defensa de la dignidad humana llevó al Comité Nobel a otorgarle el Premio Nobel.

Toni Morrison (1993) Literatura

Fue una escritora y académica estadounidense que se convirtió al catolicismo en su adolescencia. A través de su obra literaria dio voz a la experiencia afroamericana, abordando temas de identidad, memoria y dignidad humana, lo que la llevó a recibir el Premio Nobel de Literatura.

Wangari Maathai (2004) Paz