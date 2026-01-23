Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Marcha por la Vida en EEUU: León XIV llama a defender la vida (TEXTO COMPLETO)

Antoine Mekary | ALETEIA

Antoine Mekary | ALETEIA

Redacción de Aleteia - I.Media - publicado el 23/01/26
En un mensaje dirigido a los participantes de la March for Life que se llevará a cabo el 23 de enero en Washington D.C., el Papa León XIV reafirma que "la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos"

En un mensaje escrito para la March for Life ("Marcha por la Vida") de Estados Unidos, a celebrarse este viernes 23 de enero cerca del Capitolio, León XIV insta a los jóvenes a comprometerse con el respeto a la vida "en todas sus etapas",

En este mensaje, el primer Papa de Estados Unidos extiende su más cordial saludo a los participantes en esta iniciativa, elogiando su elocuente testimonio público. León XIV reafirma que "la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos", como lo hizo ante los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede el 9 de enero, en un discurso que enfatizó firmemente la defensa de la vida.

Este es el texto completo, traducido al español:

Mensaje del Papa León XIV a los participantes en la marcha por la vida 2026

A los participantes
de la Marcha por la Vida 2026

Les envío un cordial saludo a quienes participan en la Marcha por la Vida de 2026. Asimismo, les expreso mi más sincero agradecimiento y les aseguro mi cercanía espiritual al reunirme con ustedes para este elocuente testimonio público que afirma que "la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos" ( Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede , 9 de enero de 2026).

De hecho, "una sociedad es sana y progresa verdaderamente solo cuando salvaguarda la santidad de la vida humana y trabaja activamente para promoverla" (ibid). En este sentido, los animo, especialmente a los jóvenes, a seguir esforzándose por garantizar el respeto a la vida en todas sus etapas mediante esfuerzos adecuados en todos los niveles de la sociedad, incluido el diálogo con los líderes civiles y políticos.

Que Jesús, quien prometió estar siempre con nosotros (cf. Mt 28,20), los acompañe hoy en su valiente y pacífica marcha en defensa de los niños no nacidos. Al defenderlos, tengan la certeza de que cumplen el mandato del Señor de servirle en los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas (cf. Mt 25,31-46).  

Con estos sentimientos, os encomiendo a todos vosotros, así como a cuantos os sostienen con sus oraciones y sacrificios, a la intercesión de María Inmaculada, Patrona de los Estados Unidos de América, y os imparto de buen grado mi Bendición Apostólica como prenda de abundantes gracias celestiales.

Desde el Vaticano, 17 de enero de 2026

León PP. XIV

