A los participantes

de la Marcha por la Vida 2026

Les envío un cordial saludo a quienes participan en la Marcha por la Vida de 2026. Asimismo, les expreso mi más sincero agradecimiento y les aseguro mi cercanía espiritual al reunirme con ustedes para este elocuente testimonio público que afirma que "la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos" ( Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede , 9 de enero de 2026).

De hecho, "una sociedad es sana y progresa verdaderamente solo cuando salvaguarda la santidad de la vida humana y trabaja activamente para promoverla" (ibid). En este sentido, los animo, especialmente a los jóvenes, a seguir esforzándose por garantizar el respeto a la vida en todas sus etapas mediante esfuerzos adecuados en todos los niveles de la sociedad, incluido el diálogo con los líderes civiles y políticos.

Que Jesús, quien prometió estar siempre con nosotros (cf. Mt 28,20), los acompañe hoy en su valiente y pacífica marcha en defensa de los niños no nacidos. Al defenderlos, tengan la certeza de que cumplen el mandato del Señor de servirle en los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas (cf. Mt 25,31-46).

Con estos sentimientos, os encomiendo a todos vosotros, así como a cuantos os sostienen con sus oraciones y sacrificios, a la intercesión de María Inmaculada, Patrona de los Estados Unidos de América, y os imparto de buen grado mi Bendición Apostólica como prenda de abundantes gracias celestiales.

Desde el Vaticano, 17 de enero de 2026