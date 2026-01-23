En Roma se reanudan las “visitas ad limina”: ¿qué son exactamente?

El 23 de enero de 2026, el Papa León XIV dedicó parte de su mañana a los ocho obispos de Puerto Rico que habían llegado a Roma para su "visita ad limina", un viaje a la Ciudad Eterna que todos los obispos del mundo deben realizar cada cinco años. La agencia I.MEDIA reflexiona sobre la importancia de esta tradición, que se reanuda tras un año de interrupción: en 2025, estas reuniones se suspendieron para dar paso a las celebraciones del Jubileo, que se celebran cada cuarto de siglo.

Los obispos del mundo están llamados a realizar una visita "a los umbrales de San Pedro" cada cinco años. Conoce más sobre esta tradición de la Iglesia en este artículo

La visita "Ad limina Sancti Petri", literalmente "a los umbrales de San Pedro", es una expresión utilizada desde la Edad Media para referirse a la peregrinación de los fieles a Roma, donde se encuentran las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. En el lenguaje eclesiástico, ahora designa específicamente la visita quinquenal de los obispos a Roma y al Vaticano.

Estas visitas ad limina están reguladas por un "directorio" de 1988 que especifica su propósito para la misión del Papa, quien "necesita información auténtica y fiable sobre la situación concreta de las diversas Iglesias, sus problemas, iniciativas y dificultades". Para preparar su visita, cada obispo debe presentar previamente al Dicasterio para los Obispos un informe sobre el estado de su territorio, incluida su situación financiera, con seis meses de antelación. Posteriormente, el Dicasterio presenta un resumen al Papa.

Encuentros con el Papa y con la Curia

La reanudación de las visitas ad limina, tras un año de interrupción, comenzó con diez obispos de Eslovenia, recibidos por el Papa León XIV el 16 de enero. Este fue el primer grupo recibido en este contexto desde la elección del nuevo Papa. Vatican Media informa que la delegación permaneció en la Ciudad Eterna durante una semana, durante la cual mantuvo una veintena de reuniones con los dicasterios de la Curia Romana.

Estas reuniones brindan a los líderes diocesanos la oportunidad de presentar diversos aspectos de su comunidad (vida religiosa, vocaciones, ministerio laico, etc.). La nueva constitución apostólica del Papa Francisco, Praedicate Evangelium (2022), aboga por un diálogo franco y cordial, y un intercambio de sugerencias entre la Santa Sede y los obispos.

Si los obispos de la misma provincia eclesiástica o región pastoral reciben una fecha común y viajan a Roma durante el mismo período, "la naturaleza de la visita sigue siendo eminentemente personal", especifica el directorio. Dependiendo de los grupos, el Papa podría decidir recibir a "cada obispo individualmente o a pequeñas delegaciones de dos o tres personas" durante su audiencia en el Palacio Apostólico, según informó una fuente vaticana a I.MEDIA .

Los detalles del plan de León XIV aún están por descubrir

Benedicto XVI solía pronunciar un discurso ante cada una de las conferencias episcopales que acudían a su encuentro. Al comienzo de su pontificado, el Papa Francisco siguió esta práctica, antes de optar por prescindir de la lectura de un texto y, en su lugar, entablar un diálogo a puerta cerrada con sus invitados. Aún se desconocen los detalles de las primeras visitas ad limina de León XIV. "Quizás se tome el tiempo para desarrollar su enfoque", señala la misma fuente. Aún no se ha hecho público ningún discurso.

Para esta cumbre, el directorio decretó que los obispos debían vestir sotana con cinturón, la vestimenta apropiada, que se aprecia en todas las fotografías. Se planeó una celebración litúrgica ritual durante la peregrinación a las tumbas de los "príncipes de los apóstoles" en la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo Extramuros.

Esta visita ad limina sirve en particular como fuente específica para el informe anual de la Comisión vaticana para la protección de los menores: los obispos de cada país inscrito en la agenda son sometidos a un cuestionario, cuyas respuestas se insertarán en el documento que describe el estado de la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia católica en el mundo.