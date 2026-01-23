Aleteia
En Roma se reanudan las “visitas ad limina”: ¿qué son exactamente?

Holy Mass on the occasion of the Jubilee of the Sick

© Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 23/01/26
Los obispos del mundo están llamados a realizar una visita "a los umbrales de San Pedro" cada cinco años. Conoce más sobre esta tradición de la Iglesia en este artículo

El 23 de enero de 2026, el Papa León XIV dedicó parte de su mañana a los ocho obispos de Puerto Rico que habían llegado a Roma para su "visita ad limina", un viaje a la Ciudad Eterna que todos los obispos del mundo deben realizar cada cinco años. La agencia I.MEDIA reflexiona sobre la importancia de esta tradición, que se reanuda tras un año de interrupción: en 2025, estas reuniones se suspendieron para dar paso a las celebraciones del Jubileo, que se celebran cada cuarto de siglo.

Tags:
obispopapa leon xivsanta sede
