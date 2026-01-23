Diálogo, mediación y oración para Venezuela: el llamado de los obispos del caribe

En un comunicado reciente, los obispos llaman al diálogo, la mediación, las soluciones pacíficas y la oración diaria por Venezuela

Ante la reciente captura de Nicolás Maduro y la inquietud causada por la gobernabilidad de Venezuela, los obispos del Caribe emitieron un comunicado en el que llaman al diálogo y el respeto al derecho internacional.

Dirigiéndose al pueblo caribeño, el Episcopado de las Antillas manifestó su preocupación y tristeza por los hechos que “interpelan a la conciencia ética global”. En particular, mencionan la captura del presidente de Venezuela y su esposa, así como las implicaciones regionales, humanas, políticas y morales que esto conlleva.

En este mensaje, difundido el 22 de enero, los obispos resaltan que son las autoridades internacionales competentes quienes deben evaluar la legalidad de esta captura; sin embargo, remarcan que el respeto a la dignidad humana, al debido proceso y al derecho internacional humanitario es vital.

Citando al Papa León XIV, quien declaró que la paz no se puede edificar “sobre la erosión de la ley, de la conciencia y de la dignidad”, advierten sobre la inestabilidad que, tanto este hecho como la incautación de embarcaciones, ha causado la alteración de la vida cotidiana de la población.

Preocupados por el futuro común, llaman al diálogo y la diplomacia, a la contención y desescalada del conflicto, la mediación internacional y al compromiso con soluciones pacíficas.

Recuerdan que el clamor de los más desfavorecidos no debe ser ahogado por el “ruido de la geopolítica”, pues los más débiles son “quienes pagan el precio más alto”.