Visión cultural del aborto: esta es la forma de cambiarla

Si realmente queremos cambiar la visión cultural del aborto, debemos empezar por presentar el poder liberador de la sexualidad cristiana

Muchas personas que luchan contra el aborto creen que la clave para cambiar la visión cultural sobre el aborto está en luchar contra las leyes que lo permiten.

Si bien es importante trabajar por leyes que reflejen verdaderamente la dignidad humana y protejan la vida humana, más allá del nivel de la ley está la cultura misma.

Lo que realmente debe suceder es llegar al corazón de todos con el mensaje del Evangelio. Y un elemento clave de ello en lo que respecta al aborto es una proclamación audaz de la belleza de la sexualidad tal y como fue concebida.

Una visión liberadora del sexo

El Papa Benedicto XVI destacó este enfoque sobre el tema del aborto cuando se dirigió a los obispos de Estados Unidos en 2012:

"En este gran esfuerzo pastoral, existe una necesidad urgente de que toda la comunidad cristiana recupere el aprecio por la virtud de la castidad. La función integradora y liberadora de esta virtud (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2338-2343) debe ser enfatizada mediante una formación del corazón, que presente la comprensión cristiana de la sexualidad como fuente de auténtica libertad, felicidad y realización de nuestra vocación humana fundamental e innata al amor".

Tampoco creía que ganar discusiones sirviera de mucho a largo plazo:

"No se trata simplemente de presentar argumentos, sino de apelar a una visión integrada, coherente y edificante de la sexualidad humana. La riqueza de esta visión es más sólida y atractiva que las ideologías permisivas que se exaltan en algunos ámbitos; estas, de hecho, constituyen una forma poderosa y destructiva de contra-catequesis para los jóvenes".

La Teología del cuerpo

En esta estrategia, el Papa Benedicto XVI siguió los pasos de su predecesor, san Juan Pablo II.

"No debería sorprender que uno de los sellos distintivos del pontificado de San Juan Pablo II fuera la presentación de lo que se conoce como la Teología del Cuerpo. Lejos de ofrecer una visión condenatoria de la sexualidad, la Teología del Cuerpo presenta una visión verdaderamente "liberadora" del sexo a la luz del Evangelio".

Cuando vemos la belleza con la que Dios nos creó, hombres y mujeres, y cómo nos creó para una unión íntima con Él, descubrimos un camino hacia la libertad.

Sin esta "formación del corazón", la población en general nunca apreciará verdaderamente esta visión de la sexualidad centrada en la dignidad humana.

Por eso necesitamos más lugares como el Instituto de Teología del Cuerpo, que ofrece cursos que ayudan a formar tanto a catequistas como a gente común en la enseñanza transformadora del Evangelio.