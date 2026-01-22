Aleteia
(VIDEO) Testimonio de un mariscal: Fernando Mendoza

Guillermo Arévalo - Christine Rousselle - publicado el 22/01/26
El mariscal católico que no solo conquistó el trofeo Heisman, sino que comparte su fe en cada paso: desde la oración antes del partido, hasta llevar el trofeo a su parroquia

Fernando Mendoza, mariscal de la Universidad de Indiana y ganador del Trofeo Heisman, se convirtió en un referente de fe para jóvenes católicos al integrar su relación con Dios en su trayectoria deportiva: agradeciendo a Dios en sus discursos, llevando el prestigioso trofeo a su parroquia y compartiendo su rutina de oración antes de cada juego.

