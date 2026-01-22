La Iglesia Católica ha reconocido el martirio de un sacerdote guatemalteco y un milagro atribuido a la intercesión del fundador de una orden religiosa italiana, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 22 de enero de 2026. Se espera su beatificación próximamente. Otros cuatro católicos —un padre italiano, una monja brasileña y dos monjas italianas— han sido declarados "venerables".

El jueves, durante una reunión con el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el Papa León XIV aprobó la publicación de seis decretos que impulsan la causa de canonización de varias personas bautizadas. Los dos primeros decretos allanan el camino para la beatificación, el penúltimo paso antes de la canonización, que requerirá el reconocimiento de un milagro atribuido a la intercesión del futuro santo.

Sacerdote franciscano guatemalteco

El primer decreto se refiere al reconocimiento del martirio del Padre Augusto Rafael Ramírez Monasterio (1937-1983), sacerdote franciscano guatemalteco. Párroco de Antigua Guatemala, se dedicó a servir a los más pobres, denunciando las injusticias sociales durante un período de guerra civil marcado por ejecuciones políticas, golpes de estado y atentados.



En 1983, el padre Augusto ayudó a un guerrillero que deseaba rendirse para acogerse a la amnistía otorgada por el nuevo gobierno. Fue arrestado y torturado durante varios días, mientras sus captores intentaban en vano obligarlo a romper el secreto de confesión. Al intentar escapar durante su traslado, fue asesinado a tiros por los militares el 7 de junio. La Santa Sede sostiene que fue asesinado por "odio a la fe".

Monja fundadora

La Santa Sede también reconoce un milagro atribuido a la intercesión de la Venerable María Ignacia Isacchi (1857-1934), nacida Angela Caterina. Originaria de la región de Bérgamo, esta maestra se unió a las Ursulinas de Somasca, pero las abandonó para fundar otra rama, la Congregación de las Hermanas Ursulinas del Sagrado Corazón de Asola, cerca de Mantua, en 1893.

Impulsada por una intensa vida de oración, esta monja fue superiora durante muchos años, durante los cuales abrió varias escuelas. Fue declarada venerable en 2022 por el Papa Francisco.

El milagro atribuido a su intercesión, reconocido por la Iglesia, tuvo lugar en 1950 en la casa matriz del Instituto en Asola. Una monja de 23 años padecía una forma de tuberculosis que avanzó hasta el punto de poner en peligro su vida. Su congregación rezó una novena, pidiendo la intercesión de la fundadora y de la Virgen María por la curación de la joven. Se recuperó rápidamente y vivió hasta los 92 años.

Cuatro nuevos hombres venerables

Otros cuatro decretos se refieren a las virtudes heroicas de cuatro bautizados, primer paso en el proceso de canonización que atestigua que vivieron las virtudes humanas y cristianas de forma ejemplar. Se requerirá entonces el reconocimiento de un milagro para la beatificación de estos nuevos venerables.

El primero en la lista es Nerino Cobianchi (1945-1998), un laico italiano de la región de Pavía. Este contable, casado en 1970 y padre de dos hijos, quedó profundamente afectado por la muerte de su padre y decidió dedicar su vida al servicio de los demás, especialmente como voluntario activo en la Cruz Roja. Cristiano comprometido en su parroquia y en el trabajo, lanzó campañas de recaudación de fondos para drogadictos y misioneros en África, organizó la acogida de refugiados y la reintegración de exprisioneros, y luchó por la paz en Angola y la antigua Yugoslavia, antes de morir de un cáncer muy doloroso.

El segundo decreto se refiere a María Inmaculada della Santísima Trinidad (1908-1988), nacida María Giselda Villela. Esta brasileña, originaria de Minas Gerais, se sintió profundamente influenciada en su juventud por la figura de Santa Teresita de Lisieux y se hizo monja carmelita. Fundó el Carmelo de la Sagrada Familia en Campos en 1986, dos años antes de morir de cáncer.

El tercer decreto se refiere a una monja italiana del siglo XVIII, María Tecla Antonia Relucenti (1704-1769), originaria de la región de Las Marcas. Es cofundadora de las Pías Obreras de la Inmaculada Concepción, congregación dedicada a la educación de las jóvenes.