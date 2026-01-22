Aleteia
Un mártir guatemalteca y una fundadora italiana próximas a ser beatificadas

Augusto Rafael Ramírez Monasterio será un mártir beatificado

Augusto Rafael Ramírez Monasterio | Facebook

I.Media - publicado el 22/01/26
El Vaticano reconoció el martirio del Padre Augusto Rafael Ramírez Monasterio, un fraile franciscano de Guatemala

La Iglesia Católica ha reconocido el martirio de un sacerdote guatemalteco y un milagro atribuido a la intercesión del fundador de una orden religiosa italiana, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 22 de enero de 2026. Se espera su beatificación próximamente. Otros cuatro católicos —un padre italiano, una monja brasileña y dos monjas italianas— han sido declarados "venerables".

