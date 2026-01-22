Sybille la chef a domicilio y su atrevida receta con 23 años

Sybille decidió arriesgarse. En 2024, con solo 21 años y animada por la pasión culinaria que le transmitió su familia, lanzó "Syb chez vous", su servicio de chef a domicilio. Con su creatividad gastronómica a cuestas, recorre Francia promoviendo una cocina de temporada y se compromete a devolver el sentido común al plato y a la vida

A sus 23 años, Sybille Houette ya ha hecho realidad un sueño: fundar su propia empresa de chef a domicilio. De niña, su vida estaba marcada por los platos sencillos y sabrosos de su madre y su abuela, inspirados en las tradiciones de Borgoña. Muy pronto sintió el deseo de cocinar y convertirlo en su profesión. Tras obtener el título de bachillerato profesional en cocina y, posteriormente, un BTS en gestión hotelera con un Meilleur Ouvrier de France, se formó en varios restaurantes parisinos.

"Syb en tu casa"

@SybilleHouette

Pero es la necesidad de independencia, de encuentros y de creatividad lo que la empuja a dar el salto: en 2024, a los 21 años, Sybille lanza "Syb chez vous", una empresa que ofrece servicios de chef a domicilio. Para cada evento, imagina una mesa humana, acogedora y cálida, donde cada comida se convierte en una historia compartida. El encuentro con sus clientes, la organización a medida, la meticulosa selección de sus proveedores y productores, en el corazón de su barrio parisino o de su hogar en Borgoña, todo contribuye a que sus servicios sean una experiencia única.

Sybille descubrió el espíritu emprendedor a veces en medio de la adversidad. "Los trámites administrativos son pesados, hay que ganarse la credibilidad con puntualidad y rigor, rodearse de gente, ser perseverante, aceptar las dudas y los baches". Pero si no se hubiera atrevido, confiesa, nunca se habría lanzado. Su familia, que al principio estaba preocupada, hoy está muy orgullosa de su trayectoria y le brinda un valioso apoyo.

En dos años, Sybille ha organizado entre sesenta y cien eventos: bautizos, retiros, seminarios, cenas, estancias en Francia o en el extranjero. Presta la misma atención a todos, entrega ella misma, pasa tiempo al teléfono para adaptar menús y presupuestos, organiza un servicio original a su imagen. A pesar de algunos retos, como aprender a manejar las redes sociales y ampliar la clientela, no se arrepiente de nada: cada día es un aprendizaje, cada encuentro una aventura.

Devolver el sentido común al plato

Syb chez vous @SybilleHouette

Sensible a la agricultura local, aboga por una cocina de temporada e invita a los jóvenes a superar los clichés. Comer de temporada no es una moda en Instagram, es una cuestión de sentido común". La joven lamenta ciertos hábitos de consumo que escapan a toda reflexión. "Cuando veo a jóvenes de mi edad comer tomates burrata en pleno invierno y aguacates que vienen del otro lado del mundo, me entristece.

Francia está repleta de buenos productos de invierno, fáciles de cocinar. Me parece una verdadera lástima". En su cuenta de Instagram, da algunos consejos sencillos para presupuestos reducidos, recomienda acudir a una frutería, pero también recuerda que la gran mayoría de los supermercados ofrecen productos franceses de temporada. "Por mi parte, tengo gustos un poco anticuados. Se puede disfrutar de una tarta de coles de Bruselas y bacon, por ejemplo, ¡y es muy fácil de hacer!".

Fe y cocina: el servicio como nexo de unión

@SybilleHouette

Con sencillez, anima a "atreverse", a aceptar que no se puede controlar todo, pero a seguir adelante, apoyarse en los que nos rodean y creer en la fuerza del trabajo bien hecho. ¿Su lema? Rigor, pasión, capacidad de recuperación: "La credibilidad se gana día a día". Su profunda fe cristiana, que practica desde la infancia, le da fuerza y humildad:

"Siempre llevo mi rosario en la muñeca, me recuerda quién soy, independientemente del contexto. La noción de servicio relacionada con la cocina está íntimamente ligada a mi fe, es el regalo más bonito que me han transmitido mis padres. ¡Esto suscita muchos más intercambios interesantes con la gente que reflexiones negativas!".