León XIV cita al padre Jacques Hamel como ejemplo para los periodistas católicos

En un mensaje dirigido en nombre de León XIV, el cardenal Pietro Parolin invitó a los periodistas católicos a "decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes" el 21 de enero de 2026. Esta declaración fue leída con motivo de las Jornadas de San Francisco de Sales, organizadas por la Federación de Medios Católicos, en Lourdes (Francia).

Destacó la responsabilidad de los periodistas católicos de encontrar "palabras que reparen las lágrimas de la vida" y de transmitir lo que viven los débiles

El Secretario de Estado de la Santa Sede afirmó que el Papa valoró el tema elegido para estos días de diálogo y reflexión: "¿Qué responsabilidades tienen los medios católicos en un mundo polarizado?". Según el cardenal italiano, es responsabilidad de los periodistas católicos encontrar "palabras que reparen las lágrimas de la vida" y ser "las antenas que captan y transmiten lo que experimentan los débiles".

Ante el auge de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la comunicación, el cardenal Parolin insiste en la necesidad de "regresar a la razón del corazón". "Esta urgente necesidad encuentra su respuesta en el servicio a la verdad que los medios católicos pueden ofrecer a todos, incluso a quienes no creen", continuó.

El padre Jacques Hamel es presentado como una "fuente de inspiración" para los periodistas católicos. Este sacerdote francés fue asesinado por terroristas islamistas mientras celebraba misa en Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. "Siempre creyó en el valor del diálogo y la escucha paciente y recíproca", dice el mensaje. "[...] Que su ejemplo los anime a ser buscadores de la verdad en el amor que todo lo explica".