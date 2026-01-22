Escribir, una actividad que pasa de la cabeza al corazón

Aunque cada vez es menos habitual escribir a mano, el 23 de enero se celebra el día de la escritura manuscrita. ¿Y si reflexionamos sobre esta práctica?

¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? El 23 de enero es el Día Mundial de la Escritura a Mano. En un mundo en el que, con la evolución de las tecnologías y la omnipresencia de las herramientas digitales, algunos podrían tacharla de obsoleta. ¿Qué representa, qué dice de nosotros y de nuestra relación con el mundo? ¿Escribir sigue teniendo cabida entre nosotros? Porque si bien todavía se utiliza (afortunadamente) en el mundo laboral, en el ámbito escolar y en la vida cotidiana, ¿qué queda realmente de ella hoy en día?

Céline, de 39 años, trabaja en una librería. Para ella, no tener un bolígrafo entre los dedos es sinónimo de destrucción y muerte segura del alma. Escribir forma parte de su vida cotidiana: se dedica a ello cada día, ya sea para ella o para los demás. ¿Qué es lo que le gusta de esta actividad? En primer lugar, el tiempo que le dedica. Y la relación con el otro que induce. En una carta, "sé que el otro ha dedicado tiempo a mí", analiza, refiriéndose a la frase del zorro en El Principito: "es el tiempo que has perdido por tu rosa lo que hace que tu rosa sea tan importante".

Tomarse el tiempo

Para ella, a través de la escritura, la persona se expresa. "La escritura dice algo de quiénes somos. Una carta es mucho más personalizada y cálida que un correo electrónico o un mensaje de texto. La forma de las letras que trazamos, la tinta, el papel, la tarjeta e incluso el sello elegido dicen algo de nuestras intenciones", insiste. "Hay todo un trabajo de personalización que cuenta". "Me gusta la mano que trabaja", añade Marie-Odile, de 37 años, maestra.

"Cuando escribimos, dejamos una huella y hay todo un placer en torno a esta acción. Escribir a mano, enviar una carta por correo, hoy en día es cada vez más raro y eso lo hace aún más agradable. ¡Hay una alegría en hacer feliz al otro! No me considero muy literaria ni tengo talento para las palabras, pero eso no me impide escribir. Al contrario, no me presiono. Aunque no esté muy bien redactado, no pasa nada. Lo que importa es la atención que se presta a la persona y la idea de que va a emocionar a la gente".

También menciona a las personas más vulnerables o desconectadas, como su abuelo, ya fallecido, al que envió numerosas cartas. "Como era sordo, le resultaba complicado usar el teléfono y le gustaba volver a una tarjeta, mirarla, volver a cogerla, como un placer renovado que perduraba en el tiempo". Marie-Odile también piensa en su joven ahijado, que no tiene smartphone y guarda cuidadosamente todas las tarjetas que recibe en un cuaderno. "Se las sabe casi de memoria", comenta divertida.

Esto me permite pasar de la cabeza al corazón

Para esta profesora, la escritura favorece la profundidad. "A menudo, permite decir cosas más profundas, como "gracias" o "lo siento". Paradójicamente, a veces es más fácil decirlo por escrito, ya que así queda constancia". Por último, destaca una virtud creativa. Marie-Odile fabrica ella misma sus tarjetas con linograbado o acuarela, pero también sus sobres, gracias al papel al que da una segunda vida. El ejercicio de la escritura le permite compartir sus talentos creativos y hacer que otros se beneficien de ellos, incluso compartiendo más tarde sus trucos y consejos con ellos.

"Cada vez que escribo una carta, recibo respuestas fabulosas", comenta Céline con entusiasmo. "La gente no siempre me responde, pero me dice que les gusta recibir algo más que una factura. A menudo mencionan la tarjeta y lo mucho que les ha gustado. Creo que se sienten conmovidos personalmente porque, inconscientemente, saben que me ha llevado tiempo y energía".

Escribir para uno mismo

