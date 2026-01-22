Cardenal Parolin: Las tensiones actuales entre Estados Unidos y Europa “no son saludables”

Al ser interrogado el 21 de enero de 2026 sobre las críticas de Donald Trump a Europa en el Foro de Davos (Suiza), el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin declaró que las tensiones transatlánticas eran "no saludables". Añadió que el Papa León XIV había recibido una invitación de Estados Unidos para unirse al "Consejo de Paz", que la Santa Sede estaba evaluando.

Durante un encuentro con jóvenes, el cardenal fue interrogado sobre las tensiones políticas actuales y declaró que es esencial "respetar las normas de la comunidad internacional"

Durante un encuentro con jóvenes organizado en Roma por la asociación italiana " Osservatore for Independent Thinking ", el cardenal fue interrogado por periodistas sobre las recientes críticas de Donald Trump contra Europa en el Foro Económico Mundial de Davos esa tarde. "Amo a Europa y quiero que le vaya bien, pero no va por buen camino", declaró el presidente estadounidense. El cardenal Parolin afirmó que, "más allá de los sentimientos personales, que son legítimos", era esencial "respetar las normas de la comunidad internacional".

El Secretario de Estado de la Santa Sede calificó las tensiones actuales entre Estados Unidos y Europa de "perjudiciales" y declaró que están creando un clima internacional "grave". Instó a las partes a "discutir los puntos de discordia sin recurrir a la polémica ni generar tensiones". También abogó por "un uso responsable de la prensa, orientado a construir en lugar de polarizar o destruir".

El cardenal italiano fue interrogado sobre el "Consejo de Paz", una organización concebida por Donald Trump como un paralelo a las Naciones Unidas para promover la paz internacional, en particular en la Franja de Gaza. Su creación se anunció el 15 de enero.

El Secretario de Estado confirmó que, efectivamente, se había enviado una invitación al Papa. "Creo que este es un asunto que requiere tiempo para ser evaluado", declaró, sin pronunciarse sobre la organización, a la que unos quince países han expresado su deseo de unirse, pero que ya ha sido rechazada por varios países, entre ellos Francia y Noruega.