Cardenal Parolin: Las tensiones actuales entre Estados Unidos y Europa “no son saludables”

His Eminence Cardinal Pietro Parolin

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 22/01/26
Durante un encuentro con jóvenes, el cardenal fue interrogado sobre las tensiones políticas actuales y declaró que es esencial "respetar las normas de la comunidad internacional"

Al ser interrogado el 21 de enero de 2026 sobre las críticas de Donald Trump a Europa en el Foro de Davos (Suiza), el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin declaró que las tensiones transatlánticas eran "no saludables". Añadió que el Papa León XIV había recibido una invitación de Estados Unidos para unirse al "Consejo de Paz", que la Santa Sede estaba evaluando.

cardenalderecho internacionaldiplomacia
