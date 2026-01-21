Vicente Pallotti el santo que quiso ser franciscano

Sacerdote de la Tercera Orden, Vicente Pallotti fue un santo franciscano que fundó la Congregación de los Padres Palotinos y las Hermanas Palotinas.

Vicente Pallotti nació en Roma, el 21 de abril de 1795, en el seno de una familia de clase media. El futuro santo franciscano, desde pequeño, la bondad era ya su rasgo más destacado: con su madre aprendió a amar a los hermanos más pobres y, al crecer, se vio invadido por un espíritu de generosidad que le acompañaría toda su vida.

En los estudios demostraba un gran esfuerzo; en las oraciones, una profunda devoción al Espíritu Santo. Pasaba las vacaciones en el campo, en casa de su tío, donde repartía entre los empleados los dulces que recibía, un gesto sencillo que le había enseñado su padre: ningún pobre debía salir de una tienda de comestibles con las manos vacías.

Su decisión por ser franciscano

Fue durante este periodo de formación cuando Pallotti conoció la figura de Francisco de Asís. Admiraba fervientemente al santo de los franciscanos: pensó en seguir el camino de los capuchinos, deseando poseer la misma sencillez y humildad. Sin embargo, debido a su frágil salud, no le fue posible abrazar ese ideal de vida religiosa. Aun así, la influencia de Francisco de Asís permaneció viva en su corazón, moldeando su forma de ver el mundo y la misión que le esperaba.

En 1818, Pallotti fue consagrado sacerdote por la diócesis de Roma, asumiendo importantes cargos en la jerarquía de la Iglesia. Era un hombre de gran erudición, habiendo obtenido un doctorado en Filosofía y Teología. Pero fueron sus obras sociales y religiosas, alimentadas por la inspiración de almas como la de Francisco de Asís, las que le llevaron a la santidad: una vida de profunda espiritualidad unida a una incansable actividad apostólica.

Fin de una vida breve

Vicente Pallotti falleció en Roma el 22 de enero de 1850, a los cincuenta y cinco años, víctima de una enfermedad que contrajo al regalar su abrigo a un pobre durante el invierno.

No vio aprobadas por el Vaticano las dos familias religiosas, un obstáculo que, según muchos, fue solo un tropiezo en el largo camino de la Iglesia. Su obra, sin embargo, cobró vida propia y, en 1904, fue reconocida por la Santa Sede, lo que impulsó su canonización.