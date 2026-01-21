Qué es el ecumenismo según san Juan Pablo II

Juan Pablo II, hombre de diálogo y uno de los padres del Concilio Vaticano II, lo deja claro: el ecumenismo no es un añadido

Nos encontramos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Para quienes tienen relaciones con miembros de otras Iglesias, es un momento de intensos encuentros; para otros, es un momento para recordar la importancia del ecumenismo. Para otros, es un testimonio del declive de la Iglesia y del abandono de su misión.

Para calmar nuestros nervios y serenar nuestro espíritu, vale la pena recurrir a las enseñanzas de san Juan Pablo II, quien sigue siendo una autoridad espiritual para muchos. Es imposible resumir toda la enseñanza del Papa sobre el ecumenismo en un artículo breve, pero quería destacar siete de sus importantes reflexiones.

¿Cómo debe ser el ecumenismo según Juan Pablo II?

Las siete características del ecumenismo están tomadas de la encíclica de 1995 " Ut unum sint ".

1 El ecumenismo no es un añadido

Juan Pablo II afirma firmemente que el ecumenismo es un elemento esencial de la actividad de la Iglesia y debe impregnar todas sus actividades:

"El ecumenismo, el movimiento por la unidad de los cristianos, no es un mero añadido o suplemento a la actividad tradicional de la Iglesia. Al contrario, pertenece orgánicamente a la vida y actividad de la Iglesia y, en consecuencia, debe impregnarla y crecer a partir de ella como el fruto de un árbol sano y floreciente que alcanza la plenitud de la vida" (UUS, 20).

Por tanto, un signo de la salud de la Iglesia es el compromiso con la unidad de toda la comunidad.

2 Ecumenismo espiritual

Juan Pablo II subraya que el corazón del ecumenismo es el espíritu: conversión y santidad, que se unen a la oración.

"El camino de la conversión de los corazones está marcado por el ritmo del amor, que se dirige simultáneamente a Dios y a los hermanos: a todos nuestros hermanos, incluso a aquellos que no están en plena comunión con nosotros. El amor anima el deseo de unidad incluso en quienes nunca han percibido su necesidad. El amor crea comunión entre personas y comunidades. Si nos amamos, nos esforzamos por profundizar nuestra comunión y hacerla cada vez más perfecta. El amor se dirige a Dios como la fuente más perfecta de comunión —que es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo— para que de esta fuente podamos extraer la fuerza para crear comunión entre individuos y comunidades o para recrearla entre cristianos que aún están separados. El amor es la corriente más profunda y vivificante del proceso de unificación. Este amor encuentra su máxima expresión en la oración común. El Concilio llama a la oración el alma de todo el movimiento ecuménico, cuando hermanos y hermanas entre quienes no hay comunión perfecta se unen en ella (UUS, 21). Cuando los cristianos oran juntos, la meta de la unidad parece más cercana (UUS, 22)".

3 Fidelidad a la verdad

Luchar por una unidad justa no significa renunciar a la verdad y aceptar compromisos a toda costa.

"El Decreto sobre el Ecumenismo también enumera la forma en que se presenta la doctrina como un elemento de reforma continua. No se trata de modificar el depósito de la fe, cambiar el significado de los dogmas, eliminar palabras esenciales, adaptar la verdad a las preferencias de la época ni suprimir ciertos artículos del Credo con el falso pretexto de que ya no son comprensibles hoy en día. La unidad querida por Dios solo puede lograrse mediante la fidelidad universal a todo el contenido de la fe revelada" (UUS, 18).

Sin embargo, esto no cierra la puerta al diálogo y a los intentos de comprenderse a sí mismo.

"Las partes que dialogan inevitablemente se enfrentan al problema de las diferentes formulaciones de la doctrina en las distintas Iglesias y Comunidades Eclesiales; esto tiene numerosas consecuencias para el proceso ecuménico. Uno de los beneficios del ecumenismo es que ayuda a las comunidades cristianas a descubrir la insondable riqueza de la verdad" (UUS, 38).

4 El ecumenismo es un examen de conciencia

El diálogo que es ecumenismo produce frutos, que son el intercambio de bienes, un examen de conciencia que nos acerca a Dios y el abandono de la hostilidad:

"Debemos comenzar, por así decirlo, abandonando la posición de adversarios, de partes enfrentadas, para encontrar una plataforma donde ambas partes se traten como socios. Al dialogar, cada parte asume una voluntad de reconciliación, es decir, de unidad en la verdad. Para que todo esto se haga realidad, deben cesar las manifestaciones de hostilidad mutua. Solo entonces el diálogo ayudará a superar la división y servirá para lograr la unidad (UUS, 29). La unidad cristiana, incluso después de todos los pecados que contribuyeron a las divisiones históricas, es posible. La condición es la humilde conciencia de que hemos pecado contra la unidad y la convicción de que necesitamos la conversión" (UUS, 34).

5 Purificación de la memoria histórica

Un elemento importante que guía el ecumenismo es la búsqueda de la purificación de la memoria histórica. Un fruto vivo de este enfoque es el levantamiento de las excomuniones entre Roma y Constantinopla:

"La expresión histórica del cambio operado fue un acto eclesial con el que 'se borraron la memoria y la vida de la Iglesia' de las excomuniones que, novecientos años antes, en 1054, se habían convertido en símbolo del cisma entre Roma y Constantinopla" (UUS, 52).

La Iglesia todavía enfrenta desafíos similares:

"Por lo tanto, el compromiso ecuménico debe basarse en la conversión de los corazones y en la oración, lo que también conducirá a la necesaria purificación de la memoria histórica. Por la gracia del Espíritu Santo, los discípulos de Cristo, animados por el amor, la valentía que nace de la verdad y un sincero deseo de perdón y reconciliación mutuos, están llamados a reflexionar nuevamente sobre su doloroso pasado y las heridas que, lamentablemente, sigue infligiendo hoy" (UUS, 2).

6 Testimonio común de santidad

Juan Pablo II enfatiza que, a pesar de las divisiones, los cristianos comparten un martirologio común, una lista de quienes dieron su vida por Cristo. Su testimonio es una señal de que las divisiones pueden superarse dedicando la vida a Jesús:

"El valiente testimonio de los numerosos mártires de nuestro siglo, pertenecientes también a otras Iglesias y Comunidades Eclesiales que no estaban en plena comunión con la Iglesia Católica, refuerza el llamamiento del Concilio y nos recuerda el deber de aceptar y poner en práctica sus recomendaciones. Estos hermanos y hermanas nuestros, unidos por la generosa ofrenda de sus vidas por el Reino de Dios, son el testimonio más elocuente de que es posible trascender y superar cualquier elemento de división mediante la entrega total a la causa del Evangelio" (UUS, 1).

7 Centrarse en la evangelización

En el Evangelio de Juan, leemos la oración de Jesús en la que pide: "Que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17,21). La unidad de la Iglesia es en sí misma una proclamación de Cristo: