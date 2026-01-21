Aleteia
León XIV destaca que Jesucristo hace posible el “pleno conocimiento de Dios”

pope-leo-xiv-general-audience-paul-vi-hall-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 21/01/26
La humanidad de Cristo es "reveladora del Padre", explicó León XIV durante su audiencia general. Además, llamó a los fieles a continuar orando por la unidad de los cristianos

“Jesús nos revela al Padre involucrándonos en su misma relación con Él”, afirmó el Papa León XIV en su catequesis del 21 de enero de 2026. Continuando su reflexión iniciada la semana anterior sobre la constitución dogmática Dei Verbum, llamó a descubrir la verdad de Dios a través de Jesucristo.

audiencia generalpapa leon xiv
