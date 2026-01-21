Declaración conjunta: cardenales estadounidenses cuestionan la moralidad de la política exterior

Los cardenales instan a los líderes nacionales a medir las decisiones políticas en función de los principios de dignidad humana, solidaridad y paz, articulados recientemente por el Papa León XIV

Los tres cardenales católicos estadounidenses que actualmente dirigen diócesis han emitido una inusual declaración conjunta que cuestiona duramente los fundamentos morales de la política exterior estadounidense, instando a los líderes nacionales a medir las decisiones políticas en función de los principios de dignidad humana, solidaridad y paz articulados recientemente por el Papa León XIV.

Los cardenales Blase Cupich de Chicago, Robert McElroy de Washington y Joseph Tobin de Newark publicaron la declaración conjunta poco después del discurso del Papa León a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, en el que el Papa advirtió sobre la erosión de la cooperación multilateral y la creciente normalización de la guerra como instrumento de política.

"Como pastores encargados de la enseñanza de nuestro pueblo, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se toman decisiones que condenan a millones de personas a vidas atrapadas permanentemente al borde de la existencia", dijo el cardenal Cupich en comentarios sobre la declaración, enfatizando lo que describió como la "clara dirección" del Papa para evaluar la conducta nacional en el escenario mundial.

La declaración de los cardenales, titulada "Trazando una visión moral de la política exterior estadounidense", sitúa los debates actuales dentro de un contexto global más amplio marcado por el conflicto armado y la inestabilidad geopolítica.

Hace referencia a los recientes acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia que plantean cuestiones fundamentales sobre la soberanía, la paz y el uso de la fuerza militar.

El cardenal McElroy advirtió contra la reducción de la política exterior a intereses nacionales estrechamente definidos, argumentando que ese enfoque socava la enseñanza social católica y amenaza la estabilidad global.

“Cuando el interés nacional concebido de manera estrecha excluye el imperativo moral de la solidaridad entre las naciones y la dignidad de la persona humana”, dijo, “se genera un inmenso sufrimiento en el mundo y un ataque catastrófico a la paz justa que beneficia a todas las naciones”.

La declaración se hace eco de la preocupación del Papa León XIV de que la diplomacia basada en el diálogo está siendo reemplazada cada vez más por una diplomacia basada en la fuerza. Los cardenales citan la advertencia del Papa de que la paz ya no se busca como un bien en sí mismo, sino como una consecuencia de la dominación obtenida mediante las armas.

Más allá del conflicto militar, los cardenales también abordaron cuestiones relacionadas con la vida y los derechos humanos. Destacaron la insistencia del Papa León XIII en que el derecho a la vida es fundamental para todos los demás derechos humanos, al tiempo que señalaron las consecuencias morales de la reducción de la ayuda humanitaria y los programas de asistencia exterior. La declaración también alertó sobre las crecientes amenazas a los derechos de conciencia y la libertad religiosa en todo el mundo.

El cardenal Tobin afirmó que las recientes conversaciones en Roma con el papa y otros cardenales reforzaron la urgencia de presentar una visión moral coherente para las relaciones internacionales. Sin ella, advirtió, la escalada de amenazas podría "sumir al mundo en un sufrimiento incalculable".