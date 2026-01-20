Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Quién fue santa Inés? La joven que defendió su fe

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 20/01/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Santa Inés, virgen y mártir, sigue inspirando a las mujeres de hoy con su fortaleza interior, su dignidad y su fidelidad a Cristo en un mundo hostil

Es una de las mártires más jóvenes y veneradas de la Iglesia, pero su historia no pertenece solo al pasado. En una cultura que presiona constantemente a las mujeres sobre su identidad, su cuerpo y sus decisiones, el testimonio de esta adolescente romana sigue siendo una llamada a vivir con libertad interior, convicción y valentía. Santa Inés defendió su dignidad en un contexto de presión social extrema.

Conoce a lo mártires de la eucaristía en esta galería:

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
jovenesmártirmujervideo
banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día