Tres peligros para los jóvenes en el siglo XXI y qué hacer

<em>El mundo digital, la inmediatez y el ritmo de vida actual, lleva a los jóvenes a encontrarse con ciertos peligros. Un grupo de sacerdotes te explican qué hacer</em><br>

No es novedad que los jóvenes enfrentan diversos retos en su estilo de vida. Por ello, un grupo de sacerdotes se dieron a la tarea de compartir los retos que han observado en la juventud actual y cómo identificarlos para hacerles frente.

En un episodio de Se Buscan Rebeldes el pbro. Pablo López, fray Marcos y el pbro. Ignacio Amorós enunciaron los siguientes peligros a los que se enfrenta la juventud actual:

1 La soledad

KieferPix | Shutterstock

"La soledad es un peligro grande y va creciendo", explicó el padre Pablo. En un mundo con 8,000 millones de personas, existe tanta soledad a causa de la tecnología, redes sociales y la indiferencia.

Además, explicó que el miedo al compromiso se une y hace más hondo este problema: “Ya no quieren comprometerse, ya no quieren casarse y no quieren atarse, porque tienen la creencia de que ya no podrán hacer su vida”.

2 La inmediatez

Como es bien sabido, la sociedad actual está más que acostumbrada a recibir todo al alcance un solo clic, lo que desfavorece a nuestra paciencia y resiliencia, ya que esperamos que todo ocurra con la mayor rapidez posible; pero también provoca que deseemos afrontar o resolver situaciones de la noche a la mañana, volviéndonos intolerantes cuando algo no sale a la primera.

Fray Marcos, explica cómo muchos jóvenes se han acercado a él ante la frustración del no poder esperar o llevar un proceso adecuado para resolver conflictos o crisis.

3 Miedo al sufrimiento

Fray Marcos, compartió que los jóvenes están viviendo en una "era de no proceso". Es decir, que se quiere un resultado pero sin esfuerzo y fray menciona que no puede haber resurrección sin una cruz.

4 Las redes sociales

Si bien, el uso de la tecnología y las redes sociales no son un daño como tal, explicó el padre Ignacio, sí que son una ventana para desatar diversos peligros en los jóvenes, como la preocupación extrema por recibir likes, o la tendencia a estar todo el tiempo conectado.

¿Qué hacer como jóvenes para no caer en estos peligros?

1 Busca a tu persona vitamina

Drazen Zigic | Shutterstock

El padre Pablo, citando a la reconocida psiquiatra Marian Rojas, explicó que al día de hoy es muy importante que los jóvenes busquen a una persona vitamina; es decir, "alguien que tengas cerca, alguien que te motive, alguien que te anime todos los días y alguien que sea ejemplar y que nos inspire a vivir ciertos valores".

2 Escritura con conciencia

Fray Marcos recomendó a todos los jóvenes crear el hábito de la escritura diaria -y si es a mano mejor-, ya que de esta forma podremos darle forma a nuestros pensamientos y bajar todas las ideas que tenemos de una manera mucho más clara.

De modo que sea una escritura personal, misma que al día siguiente puedas leer y tomar mejores decisiones o bien tener un pensamiento más crítico.