“Si Dios me llama, será maravilloso”: un testimonio de madre

Luchó contra el cáncer durante 13 años y vio en ello una invitación a aceptar cada vez más plenamente la voluntad de Dios. Hoy, la enfermedad regresa, trayendo consigo otra conmoción y otra lección de amor

¿Cómo confiar en Dios cuando el camino pasa por la cruz? ¿De dónde sacar la paz cuando la preocupación por los hijos despierta el miedo? ¿Cómo la presencia de otra persona se convierte en una lección de confianza en la Providencia?

"Los niños han perdido a su padre y ahora el cáncer quiere llevarse a su madre": así describe la situación de Edyta Kowalska, de 43 años, de Wrocław. La acompañaba una extraordinaria lucidez, sin huir de la verdad y sin desesperación. En sus palabras había mucha preocupación por los demás, porque el peso de la enfermedad no le había quitado la capacidad de amar, sino que la había profundizado.

archiwum Edyty Kowalskiej

Dos meses de vida

"Ya entonces empecé a profundizar en el conocimiento sobre la construcción de relaciones: sobre la importancia de los vínculos y la cercanía", dice. "Cuando nació Kinga, trabajé aún más en mi carácter para poder crear las condiciones de desarrollo que los demás realmente necesitan. Mi hijo Wojtek, que tiene síndrome de Asperger, me motivó aún más a hacerlo".

Wojtek estuvo a punto de no nacer. Cuando Edyta estaba embarazada de cuatro meses (2012), enfermó de un cáncer de mama con metástasis muy agresivas y tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia.

archiwum Edyty Kowalskiej

"Al principio leí mucho sobre esta enfermedad. Había miedo y lágrimas. Los médicos me dieron dos meses de vida. Me propusieron un aborto, lo cual para nosotros era absolutamente impensable, dice. Y entonces surgió en mí una fuerte fe en que Dios podía superar estas dificultades. ¡Basta ya de miedo y lágrimas! ¡Para Dios no hay nada imposible! —decidí, sintiéndome inmersa en Su gracia".

Edyta se sometió a cuatro ciclos de la quimioterapia más fuerte antes de dar a luz. Luego, a otras doce y a radioterapia. Todo el tiempo, ella y su marido rezaban por la salud del niño y por la suya. Sus amigos de la Comunidad de Familias "Kana" los rodeaban con sus oraciones.

"Dios quiso regalarnos varios milagros", sonríe. "Me curé. Di a luz a un hijo que vino al mundo en bastante buen estado, teniendo en cuenta las dosis de quimioterapia que tuve que tomar durante el embarazo. Y concebí otro hijo, lo que era prácticamente imposible después de un tratamiento oncológico tan fuerte".

Alivio y sufrimiento

Edyta recibió un gran apoyo espiritual durante ese tiempo en el Seminario de Renovación de la Fe, al que asistía junto con su marido. La bendición sacerdotal individual semanal le proporcionaba alivio.

"Durante la enfermedad experimenté muchas tensiones internas", recuerda. Muchas cosas me irritaban, como la luz o los ruidos. Sufría porque mi cuerpo era tan sensible que no siempre podía abrazar a mi pequeña hija. A veces era fría con mi familia, aunque no quería serlo. Así que me escondía bajo la manta para no ofender a nadie con mi comportamiento. Y todo el tiempo entregaba mi dolor, mi sufrimiento y mi amargura a Jesús, pidiéndole que me los quitara".

—¿Y los frutos? —sonríe—. Empecé a ver la vida de otra manera: a centrarme más en el momento presente y a disfrutar de cada día: del sol, de la lluvia, del canto de los pájaros. Comprendí que algunas cosas "imposibles de apartar" podía dejarlas a un lado y confiar más en la Providencia divina.

El camino del crecimiento espiritual

archiwum Edyty Kowalskiej

Probablemente a la mayoría de nosotros nos resulte difícil aceptar lo que sucedió un año después de que Edyta terminara el tratamiento. En 2014, su marido, Dawid, murió en un trágico accidente. Ella estaba entonces en el octavo mes de embarazo.

"Aunque durante el primer mes viví como en un mal sueño y casi no recuerdo nada de ese tiempo, Dios conservó la confianza en mi corazón", dice. "Y cuando, durante el parto, oí llorar a Michałek, volví a encontrar en mí la fuerza necesaria para decir: ¡Basta! ¡Tengo que estar ahí para mis hijos!".

Con esperanza en el futuro

"Ahora mismo, lo más importante es pagar la hipoteca que mi marido y yo pedimos hace 30 años, antes de que enfermara", dice. "Si Dios me llamara, lo que más me preocuparía sería dejar a mis hijos con una deuda".

"El amor y la presencia de personas que se aman dan sentido a la vida. Quien ama y es amado experimenta la felicidad", subraya.