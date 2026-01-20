El testimonio de la Madre Carmen Rendiles es un llamamiento a la solidaridad. Venezuela tiene a su primera santa, canonizada por León XIV

En los silenciosos conventos de Caracas, donde el aroma del incienso se mezcla con el aire pesado de una Venezuela que lucha por sobrevivir, la historia de la superación de las adversidades y el misterio llega a los altares. No es una historia sobre grandes ejércitos, sino sobre una mujer que nació con una discapacidad física y que llenó su vacío espiritual. Santa Carmen Rendiles Martínez es el reflejo de un país que, a pesar de sus heridas, no se rinde.

La historia de la Madre Carmen, como se la llama con cariño, comienza en 1903. Nació sin la mano izquierda, lo que a finales del siglo XIX y principios del XX podía significar el aislamiento social. Sin embargo, lo que el destino no le dio, la providencia pareció compensárselo con su espíritu. En lugar de esconderse detrás de prótesis de madera, que utilizó durante un breve periodo de tiempo y pronto abandonó, decidió que su limitación sería su mayor herramienta de apostolado.

La fuerza de la fragilidad

La madre Carmen fundó la congregación de las Siervas de Jesús, dedicada a la educación y al cuidado de los necesitados. Quienes la veían caminar por los pasillos de la escuela o las casas misioneras no notaban la falta de una extremidad. Escribía, cosía, cocinaba y lo organizaba todo con destreza.

La beatificación, que tuvo lugar en 2018, no fue solo un acontecimiento eclesiástico, sino un soplo de esperanza para toda la nación.

El milagro de la santa

El milagro que selló su beatificación es digno de mención. Trinette Durán de Branger, cirujana que sufrió una grave descarga eléctrica en el brazo derecho, perdió la capacidad de mover la extremidad, que era su herramienta de trabajo. Tras años de dolor y tratamientos infructuosos, pidió la intercesión de la Madre Carmen Rendiles.

Al entrar en la capilla de la congregación, la doctora sintió un intenso calor. Al día siguiente se produjo la curación total. La santa devolvió la movilidad al brazo que ella misma no tenía a otra mujer.

Fe y soberanía

En sus últimos llamamientos, el Papa insta a superar la violencia y respetar la voluntad del pueblo, trazando una analogía invisible con la vida de la santa: al igual que Carmen Rendiles encontró la autonomía en sus limitaciones, Venezuela intenta encontrar su camino democrático y social sin intervenciones traumáticas:

"Rezo y los invito a rezar por estas intenciones, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles".

El culto a la Madre Carmen florece entre las ruinas de una economía sumida en la crisis. Es la prueba de que la santidad no requiere perfección física, sino entrega total. Para los fieles que besan su imagen en la modesta parroquia de Petare, la Madre Carmen no es solo un personaje histórico; es la certeza de que, incluso cuando faltan los brazos para sostener el peso del mundo, el alma puede tener la fuerza necesaria para abrazarlo.