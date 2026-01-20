Lo que revela el nuevo báculo papal de León XIV

El Papa León XIV apareció con un nuevo báculo el pasado 6 de enero, festividad de la Epifanía. Este accesorio litúrgico, cargado de historia, expresa tanto la continuidad con sus predecesores como la identidad propia del nuevo Papa

Algunos observadores consideran que, al cerrar la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, el Papa León XIV puso fin definitivamente al pontificado de Francisco y abrió simbólicamente el suyo… Hay un indicio que respalda este análisis: el pasado 6 de enero se presentó ante las dos puertas de bronce con un nuevo báculo pontificio en la mano. Este accesorio, también llamado férula papal, es altamente simbólico. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice publicó una larga nota para detallar las elecciones del papa.

"La nueva báculo papal utilizada por el Papa León XIV sigue la línea de las utilizadas por sus predecesores, uniendo la misión de anunciar el misterio del amor expresado por Cristo en la cruz con su gloriosa manifestación en la resurrección", subraya esta institución encargada de velar por el buen desarrollo de las celebraciones litúrgicas del jefe de la Iglesia católica.

Este nuevo báculo, de estilo sobrio, recuerda claramente al de san Pablo VI, diseñado por el escultor italiano Lello Scorzelli en 1965 y ampliamente utilizado por sus sucesores hasta el propio León XIV. Esta vez, ha sido realizada en plata maciza por los hermanos Salvi, orfebres que trabajan habitualmente con el Vaticano. Está coronada por una cruz en la que aparece Cristo con su cuerpo glorioso, liberado de los clavos de la Pasión. "Como en las apariciones del Resucitado, presenta a los suyos las llagas de la cruz, como signos luminosos de victoria que, sin borrar el dolor humano, lo transfigurar en un amanecer de vida divina", detalla el Vaticano. Aunque el Año de la Esperanza ya ha terminado, el Papa mantiene así la esperanza de la Resurrección.

Isabella Bonotto/POOL | ALETEIA

Desde principios de la Edad Media, los papas utilizan la ferula pontificalis como símbolo de su poder espiritual y temporal. Probablemente, en sus orígenes se trataba de un simple bastón rematado por una cruz que recibían al tomar posesión de su cátedra en San Juan de Letrán.

El uso de esta férula solo se requiere en dos ocasiones en la liturgia: durante la apertura de una puerta santa, en la que el papa debe golpear tres veces las hojas con este accesorio, y durante la consagración de las iglesias, para trazar en el suelo el alfabeto latino y griego previsto por el rito.

Este báculo se diferencia del de los obispos porque no está curvado en su extremo, sino que está coronado por una cruz. No obstante, recuerda la autoridad del obispo de Roma como sucesor de Pedro. Esta férula también puede verse como el bastón de pastor con el que el Papa guía a sus ovejas, el pueblo de Dios.

El nuevo báculo también lleva el sello del Papa estadounidense. En él ha grabado su lema pontificio: "In illo uno unum" (En aquel que es Uno, seamos Uno), tomado de san Agustín. Una forma, una vez más, de situarse en la línea de sus predecesores, al tiempo que afirma su propia identidad.

