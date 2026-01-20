Arzobispo militar estadounidense: Las tropas podrían rechazar órdenes sobre Groenlandia

En declaraciones a la BBC de Inglaterra, el arzobispo Timothy Broglio dijo que, según la doctrina cristiana, la conciencia podría permitir rechazar una orden militar injusta

Los miembros católicos de las fuerzas armadas de Estados Unidos podrían, en conciencia, considerar desobedecer las órdenes de atacar Groenlandia si dichas órdenes se emitieran, según el arzobispo Timothy Broglio, obispo responsable de la atención pastoral del personal militar estadounidense.

Hablando en el programa dominical de la BBC del 18 de enero (en el minuto 37:20), el arzobispo Broglio dijo que está preocupado por las almas bajo su cuidado y que los miembros del servicio estadounidense "podrían verse en una situación en la que se les ordene hacer algo moralmente cuestionable" si la administración Trump cumple con las amenazas de usar la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia.

"Tenemos derecho internacional y principios morales que deberían guiarnos a todos", afirmó. Añadió que no veía ninguna circunstancia en la que tomar Groenlandia por la fuerza cumpliera los criterios de una "guerra justa".

Si bien reconoció la dificultad práctica de rechazar órdenes, dijo que “dentro del ámbito de su propia conciencia, sería moralmente aceptable desobedecer” una orden que es injusta.

Ésta es la doctrina católica básica, que insiste: "El hombre está obligado a seguir fielmente, en todo lo que dice y hace, lo que sabe que es justo y recto" (CEC 1778).

El arzobispo enfatizó que tales decisiones representarían un gran desafío para cada soldado y marinero. Pero dijo que es su deber hablar sobre las enseñanzas de la Iglesia.

El Papa León sobre la objeción de conciencia

El Santo Padre reiteró la importancia del respeto a la conciencia al reunirse con representantes de las naciones que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Dijo:

"En este sentido, la objeción de conciencia permite a las personas rechazar obligaciones legales o profesionales que entran en conflicto con principios morales, éticos o religiosos profundamente arraigados en su vida personal. Esto puede ser la negativa al servicio militar en nombre de la no violencia, o la negativa de médicos y profesionales de la salud a realizar prácticas como el aborto o la eutanasia. La objeción de conciencia no es rebelión, sino un acto de fidelidad a uno mismo. En este momento histórico, la libertad de conciencia parece ser cada vez más cuestionada por los Estados, incluso por aquellos que afirman basarse en la democracia y los derechos humanos. Esta libertad, sin embargo, establece un equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad individual. También enfatiza que una sociedad verdaderamente libre no impone la uniformidad, sino que protege la diversidad de conciencias, previniendo las tendencias autoritarias y promoviendo un diálogo ético que enriquece el tejido social".

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, aliado de Estados Unidos en la OTAN. El presidente Donald Trump y altos funcionarios han afirmado que Groenlandia es estratégicamente vital para la seguridad estadounidense, a pesar del papel que Dinamarca desempeña actualmente en su defensa.

“Groenlandia es territorio de Dinamarca, y Dinamarca es un aliado”, dijo el arzobispo Broglio. “No parece razonable que Estados Unidos ataque y ocupe una nación amiga”.

Añadió que cualquier acción de ese tipo “no parece necesaria” ni “aceptable”.

No sólo Groenlandia

Los comentarios del arzobispo siguen a críticas anteriores a las acciones militares de Estados Unidos.

En diciembre, condenó un “segundo ataque” de las fuerzas estadounidenses contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe, afirmando que “el principio moral que prohíbe el asesinato intencional de no combatientes es inviolable”.

Sobre este asunto, dijo a la BBC que su preocupación como pastor era que la política estadounidense había ignorado “la manera apropiada y la manera moral de responder a estas situaciones”.

Se informa que durante el fin de semana, el presidente Trump envió una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, indicando que "ya no [sentía] la obligación de pensar puramente en la paz" después de no recibir el Premio Nobel de la Paz, y que, en cambio, se centraría en lo que consideraba "bueno y apropiado" para Estados Unidos.

El arzobispo Broglio afirmó que, si bien cierta retórica política es "más preocupante que algunas de las acciones", conlleva el riesgo de graves consecuencias. "Mancha la imagen de Estados Unidos en el mundo", afirmó.