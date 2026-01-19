Se dice que en esta cueva se escribió el Libro del Apocalipsis

En la isla griega de Patmos, se cree que una cueva fue el lugar donde el apóstol Juan recibió las visiones que dieron origen al Apocalipsis, el último texto del Nuevo Testamento. Este sitio, aún lugar de peregrinación, es testigo de la historia de las primeras comunidades cristianas que sufrieron persecución

La cueva se encuentra en la carretera entre Skala y Chora, en la isla de Patmos. Durante siglos, los cristianos la han reconocido como el lugar donde se dice que vivió el apóstol Juan y escribió el Apocalipsis. El sitio sigue siendo un lugar de culto activo para la Iglesia Ortodoxa Griega y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Según la tradición, Juan fue exiliado a Patmos durante el reinado del emperador Domiciano. Esta isla sirvió como lugar de confinamiento para los convictos, en particular para aquellos sospechosos de profecía, acto que las autoridades romanas percibieron como una amenaza política. La presencia de Juan en Patmos refleja, por lo tanto, las dificultades que afrontaron las primeras comunidades cristianas.

Las visiones de Juan: un mensaje de esperanza en tiempos de persecución

Fue durante este exilio que se dice que Juan recibió las visiones descritas en el Apocalipsis. Con la ayuda de su discípulo Prócoro, dictó sus revelaciones a las iglesias de Asia Menor, que enfrentaban persecución e incertidumbre. Este texto, rico en símbolos e imágenes impactantes, se convirtió en el último libro del Nuevo Testamento, enfatizando la perseverancia, el Juicio Final y la esperanza.

La cueva conserva varios elementos asociados a esta tradición. Una fisura en la roca se identifica como el lugar donde se dice que Juan escuchó la voz divina. Tres pequeñas aberturas en la piedra se interpretan como un símbolo de la Trinidad. También hay una repisa y un hueco donde Juan pudo haberse sentado o dictado sus palabras. Estos detalles, aunque no sean históricamente verificables, son parte integral de la devoción que anima el sitio.

Sobre la cueva se alza el Monasterio de San Juan el Teólogo, fundado en 1088 con el apoyo del emperador bizantino Alejo Comneno. Este monasterio fortificado fue el centro de la vida espiritual y administrativa de Patmos, contribuyendo al desarrollo de Chora. Alberga manuscritos, iconos y objetos litúrgicos que dan testimonio de la importancia del culto y la investigación cristianos en la isla.