Pero ¿qué contiene la caja sellada en la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro?

Una caja con diversos objetos fue colocada en el recinto de sellado de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que fue tapiada el 16 de enero y no será reabierta hasta el año 2033 con motivo del "Jubileo de la Redención"

Entre el 13 y el 16 de enero, las cuatro Puertas Santas de las basílicas papales romanas, abiertas con motivo del Jubileo de 2025, fueron tapiadas una tras otra, ocho días después de la clausura del Año Santo por León XIV, durante una ceremonia privada. Estas puertas, por las que pasan los peregrinos en señal de conversión y perdón de los pecados, solo se abren durante los Jubileos. El sellado de una Puerta Santa consiste en construir un muro de ladrillos detrás de la puerta, en el interior de la basílica, y colocar un cofre de bronce con diversos objetos en una pequeña cavidad.

La Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la primera en abrirse y la última en cerrarse, fue tapiada la tarde del viernes 16 de enero, dando así por concluidas todas las ceremonias del Jubileo de la Esperanza. El rito de tapiado fue presidido por el cardenal arcipreste de la Basílica, monseñor Mauro Gambetti. En la oración inicial, Gambetti oró por los numerosos peregrinos que, durante el Año Santo, cruzaron la Puerta Santa, para que permanezcan firmes en la fe y en comunión con el Sucesor de Pedro.

Clave, minutos y medallas

Un cofre de bronce, fabricado para la ocasión, se colocó en el interior del muro. En él estaban grabados los escudos de armas del Papa Francisco, quien inauguró el Jubileo de 2025, y del Papa León XIV, quien lo clausuró.

En su interior se conservan una caja metálica que contiene el acta del cierre de la Puerta, la llave de la Puerta Santa, así como varias medallas pontificias emitidas desde el último cierre de la puerta –en este caso entre el último Jubileo de 2016 y hoy–: dos medallas del primer año de pontificado del Papa León XIV, una medalla correspondiente al último año de pontificado del Papa Francisco, otras medallas en recuerdo de los diez años transcurridos desde el último Jubileo y una medalla conmemorativa de la vacante de la Sede Apostólica en 2025.