Padre Tomaž, sacerdote en Groenlandia: “Aquí no hay garantías”

<em>En medio de las tensiones geopolíticas que rodean la autonomía de Groenlandia y sus ambiciones internacionales, una discreta comunidad católica continúa viviendo su fe en la isla más grande del mundo. En Nuuk, el padre esloveno Tomaž Majcen, misionero en Dinamarca, comparte su singular experiencia de fe en una Groenlandia poco conocida, en medio de una naturaleza salvaje y un profundo silencio</em>

Ubicada entre los océanos Atlántico y Ártico, al noreste de Canadá, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Este territorio autónomo del Reino de Dinamarca está actualmente en el punto de mira debido a problemas relacionados con su autonomía, sus recursos naturales y las ambiciones estratégicas de las grandes potencias, en particular Estados Unidos. Pero en esta vasta isla ártica, alejada del frenesí diplomático y mediático, vive una pequeña y discreta comunidad católica.

Es allí, en Nuuk, la capital, donde el sacerdote franciscano esloveno Tomaž Majcen ejerce su ministerio. Su testimonio, recopilado por el equipo editorial esloveno de Aleteia, ofrece una perspectiva única sobre la vida, la fe y los desafíos de una población a menudo ignorada.

Los groenlandeses son gente de silencio y naturaleza. Viven en un entorno donde el silencio está más presente que las palabras, donde el espacio es mayor que las poblaciones.

Katoliška cerkev v Nuuku. Fotografija je last župnije Kristusa Kralja v Nuuku.

Aleteia : ¿Puede contarnos sobre su camino hacia el sacerdocio y por qué elegió la orden franciscana?

Padre Tomaž : Desde muy joven, sentí que Dios me llamaba a algo especial, pero mi camino hacia el sacerdocio no fue fácil. Tenía dudas, preguntas, y a veces me preguntaba si realmente era para mí. Pero Dios tiene su tiempo y su camino para cada uno. Cuando conocí a los franciscanos, me atrajo su sencillez y el espíritu de san Francisco. Lo que me atrajo fue que san Francisco no había cursado estudios superiores, sino que amaba a Dios y a toda la creación con gran alegría. Esta fraternidad y sencillez me atrajeron enormemente.

¿Cómo llegaste a Dinamarca y luego a Groenlandia? ¿Ya tenías el deseo de ser misionero allí?

Siendo sincero, Groenlandia no entraba en mis planes. Cuando me preguntaron si quería ir a Dinamarca, me imaginé Copenhague, una ciudad preciosa y llena de cultura… ¡Pero no Groenlandia! La vida misionera está llena de sorpresas. En 2017, los franciscanos regresamos a Copenhague tras casi un siglo de ausencia. En el siglo XIII, teníamos 26 conventos allí, pero la Reforma nos expulsó. Ahora hemos vuelto.

Entonces surgió la oportunidad de servir en Groenlandia: en 2023, me convertí en párroco de la iglesia de Cristo Rey en Nuuk. Es increíble: ¡la isla más grande del mundo solo tiene una parroquia católica! Y yo, un cura esloveno, soy su párroco. Claramente es obra de Dios, no mía.

Aquí tienes que elegir tu fe. No eres católico porque tus padres lo fueron, sino porque tú lo decidiste.

¿Le gusta el frío y la nieve? ¿Cómo soporta las temperaturas extremas?

Al principio, creía saber lo que era el frío; al fin y al cabo, en Eslovenia tenemos invierno. Pero Groenlandia es otra historia: un frío que cala los huesos, un viento gélido que te arrastra. Me acostumbré. Los humanos podemos adaptarnos cuando es necesario. Este silencio, esta pureza cuando todo está cubierto de nieve, es muy especial. A veces, me paro en la orilla, observo los icebergs flotando en el mar y pienso: "¡Qué suerte tengo de contemplar estas divinas obras de arte!". Estos icebergs tienen miles de años, sus colores: azul turquesa, blanco... Es como si Dios mismo estuviera pintando. En esos momentos, te olvidas del frío y del viento. Solo ves la belleza.

¿Cómo viven los católicos groenlandeses? ¿Es su fe diferente a la de los eslovenos?

Los católicos en Groenlandia son muy pocos. En Nuuk, nuestra comunidad cuenta con unas 500 personas, en su mayoría inmigrantes: filipinos, vietnamitas y europeos. Los católicos groenlandeses nativos son muy escasos.

Viven su fe con sencillez y sinceridad. En Eslovenia, la fe suele formar parte de la cultura y la tradición. Aquí, hay que elegir la propia fe. No se es católico porque lo fueron los padres, sino porque se ha decidido serlo. Esto fortalece su fe.

Fotografija je last p. Tomaža Majcna.

La gente del norte suele ser reservada. ¿Cómo le recibieron?

Es cierto, los daneses y los groenlandeses no son muy comunicativos. No son como nosotros, los eslovenos, a quienes nos encanta charlar, abrazarnos... Pero son cálidos a su manera. Son gente de silencio y naturaleza. Viven en un entorno donde el silencio está más presente que las palabras, donde el espacio es más vasto que las personas. Este silencio los ha moldeado. No son fríos, simplemente diferentes. Su calidez es discreta, profunda. Aprendí que el silencio no es un enemigo, sino que Dios lo elige, lo llena, habita en él. Los groenlandeses lo saben.

Dios obra en todas partes: en el frío y en el calor, en el silencio y en la música, entre los eslovenos y los groenlandeses. Su amor no conoce fronteras.

¿Qué le ha enseñado el Lejano Norte?

Esa es una gran pregunta… El Norte me está transformando de maneras que aún no comprendo del todo. Primero, aprendí humildad. Cuando estás en medio de Groenlandia, frente a los inmensos glaciares, te sientes tan pequeño. Recuerdas que eres un ser humano, no Dios.

Luego, aprendí el silencio. En silencio, escuchas a Dios, escuchas tu corazón. No es fácil. A veces, preferirías la música o el teléfono para escapar del silencio, pero aquí tienes que enfrentarte a ti mismo, a Dios y a la verdad. También aprendí paciencia. Aquí todo es lento. El clima puede cambiar en un instante y puedes estar confinado en casa durante tres días. La gente llega cuando llega; el tiempo no importa. Aprendes a esperar y a estar presente en el momento.

Finalmente, aprendí la gratitud. Por una habitación cálida, por el sol cuando sale, por cada persona que viene a Misa, por cada sonrisa. Nada está garantizado. El Norte me hace más humano, más sacerdotal, más franciscano: san Francisco amaba la naturaleza, la sencillez y la paz. Aquí, su espíritu está muy presente.

¿Tiene alguna anécdota sobre su vida en Groenlandia? ¡

Sí! El primer año, en diciembre, hacía -20 °C. Al bajar del avión, el frío me golpeó tan fuerte que apenas podía respirar; ¡tenía la nariz helada! Ese viento del norte es muy fuerte. Me preguntaba en qué me había metido. Pero no me desanimó. La vida en el norte es un regalo; a veces difícil, a veces fría, pero un regalo al fin y al cabo.