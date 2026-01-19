Cómo Dios creó el mundo para que fuera una gloriosa sinfonía

Nada fue creado por casualidad. Dios quería que todas las cosas cantaran juntas en una hermosa armonía que está más allá de nuestro entendimiento

¿Alguna vez te has fijado en la complejidad con la que Dios creo la Tierra y en cómo todo está interconectado? Por ejemplo, a veces pensamos que si eliminamos un insecto molesto de un entorno, será mejor para los seres humanos.

Sin embargo, en el momento en que eliminamos una especie, descubrimos que había otra planta o animal que dependía de ese insecto, creando un efecto dominó que nunca esperábamos.

Esto debería recordarnos lo cuidadosamente que Dios creó el mundo, con la intención de que fuera una gloriosa armonía que cantara sus alabanzas.

Dios, el músico

San Atanasio comenta esta analogía en su Discurso contra los paganos, que aparece en el Oficio de Lecturas de la Iglesia:

"Pensemos en un músico que afina su lira. Con su habilidad, ajusta las notas agudas a las graves y las intermedias al resto, y produce una serie de armonías. Así también, la sabiduría de Dios sostiene el mundo como una lira y une las cosas del aire con las de la tierra, y las cosas del cielo con las del aire, y pone cada parte en armonía con el todo. Por su decreto y voluntad, las regula todas para producir la belleza y la armonía de un universo único y bien ordenado. Sin dejar de ser uno con su Padre, mueve toda la creación con su naturaleza inmutable, según la voluntad del Padre. A todo le da existencia y vida de acuerdo con su naturaleza, y así crea una armonía maravillosa y verdaderamente divina".

Muchos científicos pueden dar fe del orden del universo y de cómo todo está interconectado.

San Atanasio continúa su reflexión, utilizando de nuevo la analogía de un músico:

"Para ilustrar este profundo misterio, tomemos el ejemplo de un coro compuesto por muchos cantantes. Un coro está compuesto por una variedad de hombres, mujeres y niños, tanto mayores como jóvenes. Bajo la dirección de un director, cada uno canta de la manera que le resulta natural: Los hombres con voces de hombres, los niños con voces de niños, los ancianos con voces de ancianos, los jóvenes con voces de jóvenes... Sin embargo, todos ellos producen una única armonía... Aunque se trata solo de una comparación pobre, da una idea de cómo se gobierna todo el universo".

El pecado y el mal

Algunos podrían argumentar que el pecado y el mal han complicado esta armonía, distorsionando lo que Dios había creado. Aunque en cierto modo eso es cierto, J.R.R. Tolkien creía que Dios es capaz de utilizar esas notas discordantes, entretejiéndolas en su armoniosa canción. Describe cómo Dios hace esto en su relato mitológico que se encuentra en El Silmarillion, hablando de las notas bulliciosas ofrecidas por una figura satánica:

Era ruidoso, vanidoso y se repetía sin cesar; tenía poca armonía, sino más bien un unísono estridente, como el sonido de muchas trompetas tocando unas pocas notas. Intentaba ahogar la otra música con la violencia de su voz, pero parecía que sus notas más triunfantes eran recogidas por el otro [Dios] y entretejidas en su propio patrón solemne.