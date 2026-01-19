 Cómo apoyar a los hijos en sus metas y sueños

<em>Muchos padres se preguntan cómo ayudar a sus hijos a cumplir sus metas desde pequeños. Una experta nos comparte la clave adecuada para que tu hijo emprenda</em><br>

Unas de las más grandes características en los niños es su inmensa capacidad para imaginar y crear. Cada juego, actividad o sueño, nace de esta curiosidad; que también es impulso para conquistar sus metas. Y el rol de los padres es esencial en el desarrollo de esta capacidad.

Pequeños, pero con grandes resultados

La especialista Consuelo Anaya afirmó, para los lectores y padres de familia de Aleteia, que para un niño -al ser naturalmente creativo, curioso y visionario- "emprender no significa ponerle una empresa encima, sino permitirle imaginar, crear, resolver y creer que lo que piensa tiene valor".

Además mencionó que "cuando un niño desarrolla un proyecto —por pequeño que sea— aprende responsabilidad, confianza y sentido de logro. Lo más importante no es el resultado, sino el proceso emocional que vive al sentirse capaz".

Cómo ayudar a tu hijo a cumplir sus metas

Consuelo explicó que impulsarlos en sus metas es acompañarlos a ser quienes son:

"El propósito no se impone ni se descubre de golpe; se acompaña y se revela con el tiempo. Como padres, ayudamos cuando observamos quién es nuestro hijo, qué le emociona, qué le duele, qué lo mueve".

Y aclara: "El propósito nace cuando un niño se siente visto, escuchado y validado. Nuestra tarea no es decirle quién debe ser, sino crear un espacio seguro para que él lo descubra".

Trabajando en su autoestima y autonomía

Criar hijos seguros y con un desarrollo integral consta de formarlos con una visión amplia y coherente. Ya que, "la seguridad no nace de los aplausos constantes, sino de la coherencia emocional. Un niño cree en sí mismo cuando sabe que puede equivocarse sin perder amor", explica.

Y es que para potenciar su talentos y llevarlos a un proyecto real es necesario reconocerlos y hacerlos notar al pequeño, pues sobre eso, tanto como los padres y los hijos tendrán una visión más clara de hacia dónde dirigirse.

Sin olvidar que también es necesario "enseñarle a sostener la frustración, el esfuerzo y la constancia. La autoestima se construye cuando el niño siente: Soy valioso por quien soy, no solo por lo que logro".

La experta reconoce que, muchas veces, como padres se puede caer en la tentación de evitar que el niño sienta frustración o inclusive aburrimiento, pero es en dichas circunstancias que el niño logra resolver y explotar su creatividad por completo.

Consejos para padres con hijos emprendedores

Ahora bien, te compartiremos algunos consejos para que puedas orientar a tus pequeños y a su vez apoyarlos a lo largo de su proyecto emprendedor.

1 Acompaña sin controlar

La creatividad florece cuando hay libertad, juego y confianza. Es importante permitirles experimentar, ensuciarse, equivocarse, cambiar de opinión. Cuando un adulto juzga o corrige en exceso, la creatividad se apaga. Cuando acompaña con presencia, preguntas y escucha, el niño aprende a confiar en su mundo interior.

2 Comunicación asertiva

Para seguir fomentando el camino hacia el emprendimiento de los niños, es importante establecer una buena comunicación con ellos para entender no solo sus gustos sino también sus retos.

De esta manera podrán reconocer aquellas áreas donde quizás necesiten más ayuda y poder establecer metas a corto y largo plazo, medibles y alcanzables.

3 Curso de emprendimiento para niños

Actualmente existen clases y cursos para estos pequeños estudiantes y futuros empresarios como lo es el curso de Pequeños Emprendedores dirigido por Consuelo Anaya y todo un equipo que ayuda e impulsa los valores y talentos de cada niño.

Así podrán aprender desde finanzas, hasta como tratar con sus propios clientes, estimulando su cerebro, su creatividad y por supuesto reforzando la confianza en sí mismos.

Acompañar hoy para formar adultos seguros mañana