Ante rumores de visita del Papa a México, la Iglesia abre una reflexión

Reconociendo que nuestro pueblo necesita el mensaje de y abrazo del vicario de Cristo, la Iglesia mexicana recuerda a sus fieles que la construcción de la paz no depende de una visita pastoral y ofrece una serie de preguntas para meditar

Este domingo 18 de enero, Desde la Fe -de la Arquidiócesis de México- publicó un texto editorial en el que reflexiona sobre la situación actual del país, en el marco de una probable visita del Papa León XIV que ha trascendido en los medios nacionales durante la última semana.

En este texto, la Iglesia mexicana remarca que, ante la apabullante situación de violencia que se vive en el país, ciertamente México “requiere de un abrazo espiritual, un abrazo amoroso, que nos recuerde que somos hijos de Dios”; sin embargo, plantea una pregunta: “¿Estamos dispuestos a escucharle?”.

Reconociendo que su mensaje es muy necesario “ante las circunstancias abrumadoras en varias regiones del país” cuestiona si escucharemos al Papa, que en repetidas ocasiones ha llamado a la construcción de la paz a partir del fin a la guerras y persecuciones, a partir de la defensa de la vida y la custodia de la dignidad de los migrantes, entre otros llamamientos.

Preguntas para una meditación personal:

Ante esta realidad, el texto ofrece las siguientes preguntas para invitar a una reflexión profunda de cada cristiano:

¿Cuántos bautizados participan en la desaparición de personas?

¿Cuántos bautizados participan en los asesinatos y en la violencia?

¿Cuántos bautizados promueven el aborto como un derecho?

Como pueblo de Dios, en una fe, ¿nos preocupamos del que sufre, del migrante, del pobre?, ¿o volteamos la cara hacia otro lado para evitar problemas?

¿Participamos y promovemos actos de corrupción?

¿Odiamos a nuestros hermanos que no comparten las mismas convicciones políticas o las mismas creencias?

La construcción diaria de la paz

Situándose también en el marco de los 500 años de las apariciones de Santa María de Guadalupe -a celebrarse en 2031- reconoce que “seguimos necesitados de la intervención Divina para pacificar” al país y hace una exhortación clave para cerrar su mensaje: